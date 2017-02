Usipa realizará testes para futebol até março

O Departamento da Futebol da Usipa/Ecomov realiza até março a seleção dos jogadores que irão vestir a camisa do clube de Ipatinga durante o Campeonato Mineiro 2017, nas categorias Sub-15 e Sub-17. A equipe técnica do departamento é a responsável pela seleção dos atletas que estarão inseridos no Projeto Ecomov/Futebol, aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte do Governo de Minas Gerais.

Na categoria Sub-15 a avaliação já está em andamento, 80 jogadores se inscreveram, 51 passaram para a 2ª etapa, e destes apenas 15 ficarão no time. Já para a categoria Sub-17 mais de 70 atletas, nascidos em 2000 e 2001, se inscreveram para participar da peneira, que terá início nesta segunda-feira (13).

O atletas aprovados na avaliação técnica irão compor as equipes Usipa /Usiminas/Saritur/Usisaúde/Sankyu/Helpcar, categorias Infantil (Sub-15) e Juvenil (Sub-17). Todos receberão uniforme e transporte para treinamento, isenção das mensalidades e das despesas com alimentação, transporte e hospedagem para todos os jogos do clube no Campeonato Mineiro.