Usiminas encerrou 2016 com prejuízo de R$ 364,5 milhões

Em 2016, a Usiminas registrou o prejuízo líquido de R$ 670 milhões. A redução frente a 2015 foi de 79,3%. No último ano, a receita líquida da empresa foi de R$ 8,45 bilhões, recuo de 17%. Os custos, porém, caíram em ritmo maior, de 20,4%, para R$ 7,97 bilhões. Ajudada por uma reversão de baixa contábil na mineração, a companhia teve despesa operacional de R$ 851,8 milhões, volume 78,1% menor em relação a 2015.

A siderúrgica apurou prejuízo operacional de R$ 364,5 milhões no ano passado, 90% abaixo das perdas de 2015. Já o Ebitda foi positivo em R$ 994,9 milhões em 2016, ante R$ 2,32 bilhões negativos no ano anterior.

A reestruturação financeira da empresa fez as despesas da área desabarem. O resultado financeiro foi negativo em R$ 30,2 milhões no ano passado, queda de 97,6%.

DIMINUIÇÃO DE PERDAS

No comparativo anual, a Usiminas conseguiu diminuir as perdas registradas no balanço do quarto trimestre. No período, o prejuízo líquido atribuível a controladores foi de R$ 273,6 milhões, 79,8% abaixo do observado nos três últimos meses de 2015. Uma reversão de baixa contábil na mineração e menores custos ajudaram nesse processo.

Entre outubro e dezembro, a companhia apurou receita líquida de R$ 2,12 bilhões, queda de 11,8% também sobre os mesmos meses do ano anterior. Enquanto isso, os custos de venda foram cortados em 24,7%, para R$ 1,86 bilhão.

A linha de despesas operacionais da companhia gerou ganhos líquidos de R$ 23,7 milhões. Isso porque houve reversão de R$ 357,7 milhões da baixa contábil de um ano antes na Mineração Usiminas (Musa), que havia sido de R$ 1,2 bilhão. Ainda assim, o grupo arcou com R$ 7,1 milhões do chamado “impairment” na área de bens de capital, a Usiminas Mecânica.

Influenciaram o lado operacional também gastos de R$ 70,7 milhões pela rescisão de contrato com um fornecedor não identificado — algo que não havia sido registrado no quarto trimestre de 2015 — e R$ 105,4 milhões de despesa com equipamentos paralisados, como altos-fornos e laminadores — ante R$ 62,3 milhões 12 meses antes.

Com isso, o lucro operacional da Usiminas ficou em R$ 283,1 milhões nos últimos três meses de 2016, com margem de 13,3%. No último trimestre do ano anterior, havia sido contabilizada perda de R$ 2,23 bilhões.

O resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês), calculado segundo a Instrução 527 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), terminou o trimestre positivo em R$ 583,9 milhões, contra R$ 1,82 bilhão no vermelho na comparação anual. Sem os efeitos de baixas contábeis e dos outros eventos não recorrentes, o Ebitda seria de R$ 350 milhões. O indicador proporcional pela participação em controladas em conjunto foi de R$ 234,1 milhões, margem de 11%, sobre o montante negativo de R$ 249,9 milhões, contabilizado um ano antes.