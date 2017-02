Simples Nacional será tema de palestras em Ipatinga e Timóteo

Regime tributário criado para microempresas e empresas de pequeno porte, o Simples Nacional possui regras que ainda geram muitas dúvidas a empresários e contadores. Nesta terça-feira (14) e quarta (15), em Ipatinga e Timóteo, respectivamente, o Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço promoverá palestras gratuitas com o objetivo de trazer esclarecimentos sobre o assunto.

O Simples Nacional contempla empresas com receita bruta anual de até R$ 3,6 milhões. Ele foi lançado no dia 30 de junho de 2007 para descomplicar a vida de micro e pequenos empresários. “A ideia do Governo Federal foi centralizar o recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia, o que inicialmente agradou muito a classe empresarial. Porém, as regras para adesão e manutenção ao Simples Nacional estão cada vez mais complexas, o que tem feito com que muitos o apelidem de ‘Complicado Nacional’”, reclama o presidente do Sindcomércio, José Maria Facundes, lembrando que novas regras para o Simples surgiram recentemente com a publicação da Lei Complementar nº 155.

As palestras promovidas pelo sindicato nas duas cidades vão abordar temas como “Parcelamento extraordinário em até 120 vezes”, “Majoração no faturamento e ressalvas”, “Forma de recolhimento do ISS” e “Benefícios em processos licitatórios”. Marcelo Morais, coordenador jurídico da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG), será o responsável por esclarecer as dúvidas de empresários e contadores.

DOAÇÃO DE LEITE

Em Ipatinga, a palestra acontece nesta terça-feira, a partir das 19h, na sede do Sebrae, no Bairro Cidade Nobre. Já em Timóteo, será na quarta, às 9h, na unidade do Sindcomércio no Bairro Funcionários. “Não há custos para o empresário ou contador, mas pedimos aos participantes que tragam litros de leite que posteriormente serão doados a entidades filantrópicas”, informa o presidente do Sindcomércio.

Serviço:

Informações acerca de como participar podem ser obtidas através do telefone 3842-2040 ou pelo e-mail contato@sindcomerciova.com.br.

As palestras são uma realização do sindicato patronal e da Fecomércio MG com o apoio do Sebrae, da Federação dos Contabilistas e do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais.