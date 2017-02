Setor da construção civil iniciará grandes obras em Ipatinga

Acompanhado do secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), Gilmar Luciano Alves, o prefeito Sebastião Quintão recebeu na manhã desta terça-feira (14), em seu gabinete, um grupo de empresários ipatinguenses que atuam no ramo da construção civil. O encontro serviu para sinalizar a determinação do novo governo do município em proporcionar horizontes mais positivos para o setor que ocupa a segunda posição em geração de empregos na Região Metropolitana do Vale do Aço, perdendo apenas para o comércio. A solenidade também contou com as presenças do vice-prefeito e secretário de Educação, Jésus Nascimento, além do secretário de Obras, Antônio Caram.

Durante a cerimônia, para externar a boa vontade e empenho da nova administração em garantir suporte aos empreendedores locais na execução de projetos que respeitem as normas legais do município, foi realizada a entrega de vários certificados de “Empresa Parceira do Desenvolvimento”. O documento representa a liberação de alvarás e pedidos de Habite-se que estavam reprimidos. Alguns dos projetos aguardavam resposta há anos.

DESBUROCRATIZAÇÃO

“Precisamos fazer a nossa cidade andar, o empresário precisa trabalhar. Não podemos ficar à mercê da burocracia. Pretendemos dar decisão a todos os projetos estacionados e esquecidos nas gavetas da prefeitura”, disse Quintão.

Para o prefeito, “a construção civil responde muito rapidamente aos incentivos, gerando emprego e riqueza para a cidade. Ela também constitui importante pilar para concretização dos sonhos da população de baixa renda, que é a que mais precisa do suporte de todos, especialmente do poder público”, observou.

NOVO COELHO DINIZ

“Vejo aqui a preocupação do poder público em reconhecer a importância do nosso setor na geração de emprego e renda para o município, e isso nos anima ainda mais a investir. Com o atendimento ágil que recebemos na prefeitura, podemos cumprir as datas estabelecidas no projeto, sem adiamentos. Nosso empreendimento no Bairro Iguaçu representa a abertura de 350 novas vagas de empregos diretos. Com seus postos de trabalho, estas mesmas pessoas também vão estar mais ativas dentro da sociedade de consumo”, destacou, logo após receber o seu certificado, o construtor Raul Amorim, da HAF Empreendimentos, responsável pelo projeto do Supermercado Coelho Diniz na Avenida Brasil, onde funcionava a distribuidora da Skol. A informação sobre a construção do novo hipermercado foi antecipada na edição de ontem (13) do portal Carta de Notícias, pela Coluna William Saliba.

“Estamos percebendo que tudo na prefeitura mudou, há uma nova mentalidade instalada, e isso é muito bom. Em pouco tempo, o novo governo já nos assegura o básico que o desenvolvimento da cidade precisava. Assim teremos a chance de agir rápido, de colocar em ação projetos que há anos estavam parados. O nosso segmento vive um momento de aquecimento do mercado e não podemos perder o ‘timing’. Até então, a espera era angustiante”, frisou o empreendedor Wallace Barreto, presidente da Construtora WR.

LEI DO CONTORNO

Outra mudança anunciada no encontro – e que altera de forma significativa o tempo de liberação dos alvarás de construção na cidade – é o fim da burocracia na chamada Lei do Contorno, com perspectiva de ganho de tempo em torno de 70% a 75%. Este era um pedido unânime de engenheiros, arquitetos e construtores da cidade.

“A mudança foi fantástica, uma vez que o município acaba com entraves minuciosos exigidos e para os quais não dispunha de estrutura de acompanhamento. A prefeitura passa a controlar exclusivamente aquilo que é de sua responsabilidade e interesse direto da comunidade, cabendo aos profissionais da área se responsabilizarem por aquilo que é de seu domínio. Desde, evidentemente, que o Plano Diretor seja respeitado. Com isso, o prefeito Sebastião está fazendo as coisas acontecerem em tempo hábil, deixando quem quer trabalhar fazê-lo realmente”, complementou Wallace Barreto.