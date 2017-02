Rock, ballet, comédia, oficina e exposição fecham o Festival de Verão

O Festival de Verão Vale do Aço se despede do público com um fim de semana repleto de atrações. Neste sábado (18) e domingo (19) tem oficinas e exposição gratuitas, além de espetáculos com ingressos antecipados a R$ 15. Realizado pelo Instituto Cultural Usiminas, desde o dia 14 de janeiro, o Festival de Verão conta em sua grade de programação com mais de 50 atrações entre teatro, dança, música, oficina e exposições.

No sábado, a grande atração no Teatro do Centro Cultural Usiminas é a banda “A Pedra do Sol”, às 20h. O grupo de rock da região vai apresentar o espetáculo “Música de Cinema”, com releituras de composições e arranjos criativos que levarão o público a uma viagem por lembranças de filmes consagrados. A banda que tem 16 anos de estrada a se apresenta pela primeira vez em um teatro.

No domingo, o Teatro do Centro Cultural Usiminas recebe a apresentação de dança “Dom Quixote”, da Academia Olguin, às 20h. O espetáculo, baseado na obra homônima de Miguel de Cervantes, conta com direção artística de Salette Olguin, adaptação do bailarino profissional Guilherme Júnio. O elenco reúne 44 bailarinos da Academia Olguin, Centro de Referência em Dança do Vale do Aço e convidados.

No Teatro Zélia Olguin, a despedida do Festival de Verão no domingo é com a comédia “Jurema, a Noiva encalhada”, às 20h. Na peça, Jurema, enlouquecida após ser internada em um hospício, vai participar de uma terapia de grupo para os supostos loucos e conta suas histórias utilizando temas como amor, solidão e sexo. Mesmo encalhada, Jurema é bem-humorada e apesar das decepções amorosas é feliz e batalha para encontrar um homem que a leve ao altar.

EXPOSIÇÃO

De quinta (16) a domingo (19) o público que comparecer ao Centro Cultural Usiminas poderá conferir a exposição “Sons, Cores e Sabores”, da estilista Vanuza Bárbara. Todos os dias, das 18h às 22h, o Foyer do Centro Cultural Usiminas vai receber um estande onde serão apresentados e comercializados trabalhos de artistas do Vale do Aço relacionados à moda, bordado, tricô, pintura, música e fotografia. Entrada é gratuita.

Para fechar os sábados de oficinas gratuitas, a programação do Festival de Verão terá duas atividades neste sábado (18/2), no Centro Cultural Usiminas. A oficina “O Arco Íris do Desejo – Teatro e Terapia de Boal”, com Deiverson Tófano, às 14h, vai apresentar ao público técnicas introspectivas e refletir sobre diferentes formas de lidar com as pressões sociais.

Às 15h, a artista Karina Alves ministra a oficina “Alegria de Brincar”, que vai promover a confecção de brinquedos manuais, com modelos clássicos da infância antes do boom da tecnologia. Inscrições para oficinas podem ser feitas pelo telefone: (31) 3824.3731.

Serviço

Festival de Verão Vale do Aço

18/2

A Pedra do Sol – Música de Cinema

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia estendida)

19/2

Dom Quixote

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia estendida)

Jurema, a Noiva Encalhada

Local: Teatro Zélia Olguin

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia estendida)

Postos de vendas: bilheteria do Centro Cultural Usiminas, no quiosque do Shopping Vale do Aço, Teatro Zélia Olguin, Loja Ôla! Sports e site www.eventim.com.br.

Mais informações: (31) 3822-3031