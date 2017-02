Regional de Saúde realiza oficinas para alinhar ações de vigilância

A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Coronel Fabriciano, por meio da área temática de Vigilância em Saúde, realizou oficinas de Vigilância Epidemiológica e Vigilância em Saúde (Programa de Monitoramento das Ações de Vigilância em Saúde), no auditório do Hospital Municipal de Ipatinga, das 8 da manhã às 17 da tarde, para profissionais de saúde dos 35 municípios do Vale do Aço.

Segundo Rejane Balmant, coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador (Nuveast) da SRS de Coronel Fabriciano, o objetivo das oficinas é orientar e apresentar os programas, fluxos e indicadores dos programas aos novos gestores e referências técnicas dos municípios. “É primordial que os municípios entendam as atribuições das vigilâncias para desenvolver as ações de forma efetiva. Conhecer os indicadores e assim cumprir as metas estabelecidas”, ressaltou Rejane.

A coordenadora da área temática de Vigilância em Saúde da SRS de Coronel Fabriciano, Ana Maria Rosado, informou que a Vigilância em Saúde, é composta pela Vigilância Epidemiológica (Nuveast) e Vigilância Sanitária (Nuvisa). “Ao todo temos 36 indicadores, uma estrutura relativamente grande. Estes indicadores que foram apresentados visam qualificar as ações de Vigilância em Saúde nos municípios, bem como orientar os coordenadores municipais, tanto os que já conhecem o trabalho, quanto os que estão chegando agora, das novas especificações da Vigilância em Saúde, além de alinhar sobre a situação atual da Vigilância em Saúde nos territórios”, ressalta Ana Maria.

As oficinas contaram com participação de diversas referências técnicas dos municípios, como coordenadores de epidemiologia, coordenadores da atenção primária, coordenadores de vigilância ambiental e coordenadores de vigilância em saúde. “O resultado foi muito bom, sei que foi oficinas, uma visão geral, mas serviu como uma capacitação, pois assim como eu, muitos coordenadores são novos na função, não estavam cientes de todos os programas e indicadores. Agora é trabalhar”, enfatiza Jairo da Silveira, coordenador de Vigilância em Saúde, epidemiológica e Sanitária do município de São Domingos das Dores.

Durante as oficinas, as referências técnicas do Nuveast e do Nuvisa da SRS de Coronel Fabriciano, apresentaram os trabalhos que são realizados pelos núcleos e seus respectivos indicadores, são eles: Joel Caldas, Dione Vaz, Elaine Coelho, Cássia Soares, Rosemeide Silva, Sérgio Ribeiro, Michelle Batista, Carolina Spinola, Micheli Egídio, Camila Bispo, Fabiano Martins, Aline Santos, Renata Garajau e Walisson Oliveira.