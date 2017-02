Programa Engenheiro Empreendedor abre inscrições para Ipatinga e BH

O Programa Engenheiro Empreendedor está com inscrições abertas até 19 de março. O curso é gratuito e há vagas disponíveis em Belo Horizonte e pela primeira vez, em Ipatinga. Estudantes a partir do 5º período e recém-graduados nos cursos de engenharia e áreas afins podem se inscrever pela internet no site http://www7.fiemg.com.br/iel/produto/programa-engenheiro-empreendedor.

A finalidade do programa é desenvolver comportamentos e atitudes empreendedoras nos participantes. A metodologia do curso engloba encontros presenciais com mentorias técnicas e de negócio, feedback e bancas de avaliação. Além disso, os alunos têm a oportunidade de vivenciar experiências em espaços interativos como salas de coworking e laboratório aberto, visando atender às demandas do mercado de trabalho.

A carga horária total é de 99 horas em oito semanas. O candidato tem a opção de escolher entre os turnos manhã ou tarde para estudar. Em Ipatinga, as aulas começam dia 17 de maio no Centro Integrado Sesi / Senai.

O Programa Engenheiro Empreendedor é uma iniciativa desenvolvida pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), e Senai, em parceria com o Sebrae.

Serviço

Inscrições para o Programa Engenheiro Empreendedor:

Período: até 19 de março

Local: http://www7.fiemg.com.br/iel/produto/programa-engenheiro-empreendedor-

Investimento: gratuito

Informações pelo telefone (31) 3822-6536 ou pelo e-mail: engenheiroempreendedorva@fiemg.com.br