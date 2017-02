Prefeitura levanta recursos para reforma do Estádio Ipatingão

O secretário Municipal de Obras de Ipatinga, Antônio Luiz Caram, e o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Oliveira, realizaram visita técnica às instalações do Estádio Municipal João Lamego Neto (Ipatingão), na manhã desta segunda-feira (20). O objetivo foi conferir de perto as condições de cada setor do complexo esportivo, que passará por uma série de reformas. A expectativa é que até o fim do ano o local seja entregue à comunidade em perfeitas condições, novamente preparado para sediar grandes eventos.

No momento está sendo realizada a reprogramação de itens do projeto de reforma. O estudo segue logo depois para aprovação da Caixa Econômica Federal. Na sequência, será aberto o processo licitatório para definição da empresa que vai executar a obra.

Recursos de R$ 2,1 milhões estão sendo captados junto ao Ministério do Esporte, através de pedido apresentado pelo deputado federal Leonardo Quintão (PMDB). O valor é liberado exclusivamente para esta finalidade, sem contrapartida do município.

SERVIÇOS PREVISTOS

Segundo Caram, serão revistas as redes elétrica e hidráulica do estádio, bastante danificadas pela ação do tempo e sem condições de uso, assim como os toldos que fazem a cobertura das saídas de ar. Vestiários e banheiros serão reformados, já que na vistoria foram percebidos vazamentos e infiltrações.

A reforma civil prevê ainda serviços de pintura, readequação do piso em alguns locais e aplicação de azulejos. Deverão também ser colocados guarda-corpos junto às escadarias. Aqueles que estão ao longo do fosso igualmente passarão por reforma. Haverá ainda a construção de passagem de fuga para incêndios e com proteção para uso de ambulâncias e viaturas do Corpo de Bombeiros. “Com isso, estaremos atendendo as exigências do Corpo de Bombeiros e daremos ainda maior conforto para os atletas e o público que se fizer presente aos eventos no Ipatingão”, prevê o secretário de Obras.

As cabines de onde os profissionais de imprensa fazem suas transmissões também serão revitalizadas. Outro item importante e moderno com o qual o estádio passará a contar é uma iluminação de campo em HD, assegurando que a transmissão dos jogos possa ser feita em alta definição.

Como o painel eletrônico que existe no estádio é inadequado e não atende aos fins necessários, ele será retirado. Em seu lugar será colocado um novo, com melhor relação custo/benefício.

“Não estamos gerando despesas. Há uma dotação específica para execução desse trabalho. O que estamos fazendo é usar os recursos em tempo hábil e com responsabilidade. Caso contrário, a verba retorna aos cofres do Ministério do Esporte. E o prazo está quase expirado. Trata-se de um importante ponto turístico, um cartão postal da cidade que ficou abandonado. É um espaço voltado para a população, que sem o devido cuidado está sucateado. O prefeito Sebastião Quintão faz questão que não se perca nenhum recurso que venha do Estado ou da União”, salientou o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Oliveira. Ele ainda acrescentou que a reforma do estádio chegou a ser iniciada na gestão passada, mas por razões desconhecidas foi paralisada após execução de apenas 2% do necessário.