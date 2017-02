Prefeitura de Ipatinga identifica riscos de desabamentos na Av. Maanaim

No dia 31 de dezembro de 2016, o CARTA DE NOTÍCIAS foi o primeiro a denunciar os riscos da abertura ao tráfego da Avenida Manaím, em Ipatinga – uma obra inacabada, inaugurada ao apagar das luzes da gestão da prefeita Cecília Ferramenta (PT). Agora, a Prefeitura Municipal de Ipatinga interdita a via, devido ao grande risco de desabamento identificado nas margens superior e inferior da Avenida Maanaím.

Um extenso abaixo-assinado foi também encaminhado nesta semana ao secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Ipatinga (Sesuma), Gilmar Luciano Alves, reclamando providências urgentes da prefeitura para solucionar um problema que afeta moradores e outros estabelecimentos da Rua Pumborás, no Bairro Jardim Panorama. A situação, criada a partir do momento em que a via começou a receber o tráfego da Avenida Maanaim, no final do ano passado, se agravou ainda mais nos primeiros meses de 2017, com o início das atividades da tradicional Escola Técnica Vale do Aço e a Faculdade Claretiano. Frequentadas diariamente por milhares de alunos e professores, em turnos matutino, vespertino e noturno, as instituições de ensino têm sua entrada principal coincidentemente num ponto em que há um estreitamento de pista da Rua Pumborás.

Segundo os reclamantes, que pedem atenção prioritária da nova administração de Ipatinga para rever o atual sistema de escoamento de trânsito da Avenida Maanaim, a questão requer medidas em caráter de emergência. “O acesso de automóveis, vans e caminhões aos educandários, assim como manobras dos veículos de muitos residentes, ficaram totalmente inviáveis com a intensa movimentação de caminhões e outros carros pela Rua Pumborás, agora em sentido único e obrigatório”, detalha Maria Geralda Lage, diretora da Escola Técnica Vale do Aço, instituição que está situada no local há 43 anos.

OUTRAS IRREGULARIDADES

Para o secretário Gilmar Alves, “a questão específica da Rua Pumborás, embora também bastante séria e relevante, é apenas parte de uma dúzia de outras irregularidades identificadas nas obras da Avenida Maanaim”. Praticamente todas elas – acrescentou – “constituem verdadeiro atentado à segurança da população, fruto de decisões e procedimentos apressados e irrefletidos, conflitantes com o interesse público”.

De acordo com o secretário, “se a administração municipal não realizar em tempo hábil as intervenções que ainda são necessárias para conclusão do projeto, corre o risco de ser condenada por omissão, por não proteger a sociedade diante de um quadro de tragédia anunciada”.

Técnicos de fiscalização a serviço da Sesuma identificaram e documentaram problemas de deslizamentos e erosões nas margens superior e inferior da via, com riscos iminentes de destruição da pista, além de perigosas improvisações de trajeto nas ligações com os bairros Iguaçu, Jardim Panorama, Canaã, Caçula e Cidade Nobre.

Da maneira como a obra foi entregue, eles avaliaram ainda, os serviços estão em desacordo com a Lei Municipal 3582/2016, um instrumento de proteção ao bem-estar coletivo, que proíbe a inauguração de obras públicas inacabadas.

Com acessos não concluídos, riscos de colisões, esgotos subterrâneos sem interceptores e mal direcionados, falta de defensas em locais obrigatórios e inexistência de uma das intervenções principais, que é a que estabelece sua ligação com o Parque Ipanema e o fluxo de veículos em direção ao centro da cidade, a Avenida Maanaim, liberada prematuramente, está muito distante do que foi originalmente planejado.