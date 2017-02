Prefeitura de Fabriciano retoma vistoria de vans e ônibus escolares

Teve início a vistoria veicular do primeiro semestre de 2017 para vans e ônibus escolares de Coronel Fabriciano. A prefeitura, através da Secretaria de Governança e Obras, está fazendo cumprir o Decreto Municipal nº 1.683, de 19 julho de 2002, que define e estabelece as condições para o serviço de transporte especial escolar.

A vistoria está sendo realizada de forma gratuita pela Secretaria com a orientação técnica adicional do engenheiro civil Willian Bomtempo e já avaliou mais de 20 veículos. Essa demanda tende a aumentar, pois encontra-se aberta a segunda chamada de recadastramento dos permissionários de transporte escolar municipal, que vai até a próxima sexta, 10.

Os principais objetivos do procedimento são validar o profissional e o veículo para exercerem a atividade e redobrar a segurança para os usuários do transporte escolar. Segundo Graziella Pires, Gerente de Mobilidade Urbana e Transportes, na gestão anterior não havia o cumprimento dessa legislação, o que levou ao exercício inadequado da atividade. “Os motoristas que não estavam regularizados estão se adequando, o que garante mais segurança para as pessoas transportadas” afirma Graziella.

O PROCEDIMENTO

O primeiro passo é levar os documentos até a Secretaria de Governança de Obras e Serviços Urbanos, localizada à Rua Nova Almeida, nº60, bairro Giovannini, de 8h as 16h para passar por uma triagem, onde serão avaliadas multas, infrações, pontuação e outras exigências do Código de Transporte Brasileiro.

Logo após a aprovação, é feito o agendamento para que o motorista leve o veículo para vistoria, onde são analisados 33 itens, entre eles bancos, escapamento, lanternas, luzes de emergência, vazamento do motor, buzina, selo, tacógrafo e outros.

Mediante a aprovação, o condutor do veículo retira o alvará para permissão de transporte escolar que tem validade de um ano.

A vistoria, além de assegurar segurança ao condutor e aos transportados, é fundamental para as famílias, que ficam cientes dos critérios avaliados e seguras de que escolheram um transporte regularizado. A multa para quem for pego sem o alvará é de R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais).

Serviço

Para mais informações ligue (31) 3846-7752