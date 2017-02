Prefeitura de Fabriciano inicia construção de mirante

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança de Obras e Serviços Urbanos, deu início à construção de um mirante de 186 metros quadrados no Bairro Morada do Vale. O projeto faz parte de um pacote de obras de contenção, pavimentação, drenagem, lazer e preservação ambiental do bairro e terá o custo de R$ 115 mil reais.

A área contará com arquibancadas, passeios em concreto, projeto de paisagismo, além de equipamentos como postes de iluminação e bancos públicos. O calçamento será feito de gramado e piso pré-moldado, os chamados pavers. Essa escolha inteligente e sustentável proporcionará ao local uma estética voltada ao meio ambiente e ao urbanismo.

O acesso ao mirante será permitido apenas a pedestres e ciclistas. Carros não poderão entrar. O Secretário de Governança de Obras, Nelson Diniz, diz que o objetivo é evitar danos ao calçamento e permitir a melhor utilização do espaço pela população, além de preservar o espaço. A execução da obra ficou a cargo da Construtora Andrade Teixeira e tem a previsão de término de 60 dias.