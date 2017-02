Patrulhas levam conscientização às escolas de Fabriciano

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança de Obras e Serviços Urbanos, está de olho nos pais que não respeitam as vagas destinadas aos motoristas do transporte escolar. Agentes de trânsito deram início às patrulhas nas ruas de acesso às instituições de ensino para coibir abusos e garantir o direito dos transportadores de estacionarem na porta das escolas, no momento em que as crianças vão desembarcar.

A medida atende à reivindicação dos motoristas que, desde janeiro, estão sendo convocados para o recadastramento e regularização documental. O transporte escolar é enquadrado no Decreto Municipal 1.683 que define regras rígidas para o serviço e regulamenta a atividade. Criada em 2002, a lei não vinha sendo cumprida integralmente, o que permitiu excessos no exercício da atividade. “Nosso objetivo é deixar o transporte mais seguro, melhorar o trânsito na porta das escolas e cuidar da fiscalização para que não haja abusos de nenhuma das partes”, afirma Graziella Pires, gerente de Mobilidade Urbana da Secretaria de Governança de Obras e Serviços Urbanos.

Segundo o prefeito Marcos Vinicius, o transporte é privado, mas a prefeitura não pode abrir mão de fiscalizar. “Nós fazemos a nossa parte, mas vamos cobrar dos transportadores, e os pais também precisam se envolver, não é só a gente não”, informa.

Inicialmente, os pais e responsáveis receberão uma orientação dos agentes de trânsito para que estacionem em locais apropriados, ou até mais distante das escolas, contribuindo assim com o desembarque dos alunos transportados pelos veículos profissionais. Somente após o trabalho de orientação, os agentes emitirão notificações. A autuação segue as regras do Código de Trânsito Brasileiro.

Graziella Pires pede a conscientização dos pais. “É importante dar prioridade às vans e micro-ônibus, pois são veículos com maior capacidade de transporte e contribuem com a mobilidade urbana, pois reduzem a quantidade de veículos nas vias escolares” relata. “Se cada aluno transportado pela van ou pelo micro-ônibus, fosse levado à escola pelos pais em carros individuais, a situação do trânsito seria ainda pior”, conclui.