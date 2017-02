Parque Ipanema recebe o “Saúde Folia” no domingo

Mais de 200 usuários do Programa Academias da Saúde e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga, são esperados na manhã de domingo (19), no galpão do Parque Ipanema, para participarem do ‘Saúde Folia’. O evento, com início previsto para as 8h, objetiva integrar usuários, famílias e profissionais em atividades que promoverão cuidados com a saúde, práticas de exercícios físicos e orientações nutricionais.

Segundo a diretora do Departamento de Atenção Básica (Deab), Lenice Ferreira Mendes, foi preparado um momento saudável e divertido para promover saúde preventiva. “Queremos convidar nossos munícipes a participar das atividades físicas com orientação profissional. Prepare a sua roupa mais confortável e venha para o ‘Saúde Folia’, no Parque Ipanema”, estimula.

ACADEMIA DA SAÚDE

O programa Academia da Saúde é uma estratégia de promoção e produção de cuidados com a saúde, e atende atualmente, em Ipatinga, mais de 500 usuários/mês, nos polos dos bairros Planalto, Bethânia, Bom Jardim e Bom Retiro.

As academias são dotadas de infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados. Como ponto de atenção no território, complementam o cuidado integral e fortalecem as ações de promoção da saúde em articulação com outros programas e ações de saúde como a Estratégia da Saúde da Família, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família e a Vigilância em Saúde.

Serviço

Saúde Folia

Data: 19/02/2017

Local: Parque Ipanema, Ipatinga

Horário: 8h

PROGRAMAÇÃO: