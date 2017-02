Oftalmologista dá dicas de cuidados com os olhos durante a folia

O carnaval está chegando e nos cinco dias de folia você não deve deixar de lado os cuidados com a saúde. Caso contrário, a diversão pode dar lugar a uma passadinha em uma Unidade de Pronto Atendimento. Para evitar este inconveniente, o oftalmologista e presidente da Sociedade Brasileira de Ceratocone, Renato Neves, dá algumas orientações para estes dias de folia.

ACOMPANHE AS DICAS:

Lentes de contato

Nesta época do ano é comum as pessoas esquecerem de tirar as lentes de contato devido ao cansaço quando chegam em casa. Mas, o oftalmologista alerta: “Retirar as lentes e colocá-las em embalagem e solução adequadas é essencial para evitar infecções oculares. Lavar as mãos antes da colocação também é muito importante, além de evitar contato das lentes com água do mar e de piscina”.

Cuidado com as maquiagens

O oftalmologista também alerta para o risco de uso de maquiagem vencida e o compartilhamento de itens de uma pessoa para outra. “Se alguém estiver com alguma infeção ocular, por vírus ou bactéria, todo o grupo que usar a maquiagem pode se contaminar e passar os outros dias de folia em casa.” – explica o oftalmologista.

“Limpar bem a área dos olhos retirando qualquer resquício de maquiagem é importante para evitar irritações e até lesões. Sombras brilhantes que possuem glitter são bem comuns nesta época do ano e o risco de uma partícula cair dentro do olho é grande, pois pode machucar a córnea e provocar até uma infecção mais grave. O ideal é retirar toda a maquiagem com um produto específico e lavar bem o rosto antes de dormir”, orienta o médico.

Adereços e fantasias

Cuidado com o empréstimo de óculos e máscaras. A dica para riscos de contaminação por pincéis de maquiagem e rímel vale também para esses itens.

Sprays e produtos químicos

As espumas ou sprays de Carnaval também são grandes causadores de irritação nos olhos. Eles causam vermelhidão e às vezes dor intensa. Lave-os com água imediatamente e não esfregue- a região. Se os sintomas não melhorarem procure um atendimento médico o quanto antes.

Óculos escuros

Muitos blocos de carnaval de rua acontecem durante o dia e em horários com alta incidência de raios UVA e UVB. Por isso, além do protetor solar, utilize óculos escuros e bonés/chapéus para proteger os olhos dos raios solares que podem causar queimaduras iguais às causadas nas pele. “A intensidade dos raios pode ser alta independentemente do calor que a pessoa sente. Nos dias nublados, os raios de sol passam através das nuvens finas e são refletidos na areia, na neve, em grandes paredões de centros urbanos e até no chão da rua”, explica o médico Ricardo Neves.