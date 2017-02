Novas lideranças compõem a Agenda de Convergência do Vale do Aço

Reunidos ontem (13), na Fiemg Regional Vale do Aço, em Ipatinga, os integrantes da Agenda de Convergência do Vale do Aço realizaram o 14º Fórum das Entidades e apresentaram os projetos que estão sendo desenvolvidos pelos eixos de trabalho aos novos membros, convidados a substituir os representantes de prefeituras, órgãos públicos e entidades que tiveram alterações neste ano.

A Agenda é composta por lideranças empresariais, públicas e do terceiro setor que atuam em seis eixos responsáveis por desenvolver a infraestrutura, segurança, saúde, educação, competitividade e sustentabilidade da região, estruturados em grupos técnicos que têm desenvolvido diversos projetos. Desde 2015, estes grupos se reúnem em um Fórum de Lideranças, realizado bimestralmente, na Fiemg Vale do Aço.

Todas novas lideranças políticas, eleitas em 2016, no Vale do Aço, foram convidadas a compor a Agenda de Convergência, dando continuidade ao trabalho deste grupo, que já conseguiu a concretização de diversas ações, como a Adequação da Ponte Metálica sobre o Rio Doce e a implantação e implementação do Batalhão da Polícia Militar em Coronel Fabriciano, por exemplo.

Para o presidente da FIEMG Regional Vale do Aço e coordenador desta Agenda de Convergência, Luciano Araújo, a continuidade dos projetos pelos novos gestores é de extrema importância. “Hoje convidamos os prefeitos eleitos no Vale do Aço e os presidentes das câmaras de vereadores para apresentar a Agenda e convidá-los para participar deste grupo em que o nome já diz tudo: convergência. Existem temas ímpares na região em que possamos trabalhar juntos para conseguir melhores resultados, demonstrando a força da integração. Construímos uma agenda a longo prazo, e contamos com o apoio de todos para que os projetos já iniciados perpassem os mandatos e continuem sendo desenvolvidos”, disse.

Entusiasmado com a apresentação dos grupos, o prefeito de Timóteo, Geraldo Hilário, garantiu sua participação na agenda. “O que vimos aqui foi uma aula de gestão, de administração, e consolida o ideal que acredito: sozinho não chegarei a lugar nenhum. Todos os temas discutidos são de extrema importância e apresentam soluções para cada município e para região num todo, liderados por gestores de alta representatividade.”, afirmou.

Lucas Moreira, Diretor Técnico da Supram Leste, acredita que este é um diferencial do Vale do Aço. “A Agenda é uma excelente iniciativa para o desenvolvimento da região, onde encontramos todos os segmentos reunidos, fazendo com que o trabalho integrado dos grupos propicie aquilo que a região necessita: desenvolvimento, emprego e indústria competitiva, que garantem o progresso do Vale do Aço. Uma iniciativa louvável que está sendo replicada para outras regionais, trazendo inúmeros benefícios para todos envolvidos: sociedade, indústrias, órgãos públicos e entidades de classe.”, pontuou Lucas.

Após conhecerem detalhadamente os projetos de cada grupo, os novos membros da Agenda identificarão em qual grupo atuarão de forma sinérgica e estratégica, contribuindo para os projetos em andamento e para futuros projetos que poderão ser inseridos nos eixos de trabalho.

Serviço

Todas as informações referentes à Agenda de Convergência do Vale do Aço estão disponibilizadas no site www.agendadeconvergenciamg.org.br, com o detalhamento de projetos por eixo.