Nesta semana tem teatro e música no Festival de Verão

O Festival de Verão Vale do Aço 2017 se despede do público regional nesta semana com uma programação especial. Para começar, de amanhã (15) a sexta-feira (17), cinco atrações estão em cartaz no Teatro do Centro Cultural Usiminas e Teatro Zélia Olguin. A primeira delas é a comédia “Corre, que o Doido tá Solto!”, do Circo Teatro Fool, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, às 20h.

Na comédia, o ator Luís Yuner interpreta um ator maluco resolve dar vida a personagens engraçadíssimos de sua imaginação, em um espetáculo misto de comédia besteirol, música, cenas de improviso, stand up comedy e intervenções com a plateia. O espetáculo tem direção de Maurício Canguçu.

Na quinta-feira, a música comanda a programação do Festival de Verão. No Teatro Zélia Olguin, a Orquestra de Câmara do Vale do Aço apresenta o concerto “Schubert, 220 anos de História”, às 20h. Neste ano, comemora-se o aniversário de 220 anos de história do compositor Schubert, que foi contemporâneo de Mozart e Beethoven e influenciou outros grandes nomes da música clássica. No concerto, a orquestra regida por Vinícius Saturnino, homenageará esses mestres com algumas de suas principais sinfonias. Antes da apresentação, o maestro fará uma breve introdução sobre a vida e obra do compositor homenageado.

No Teatro do Centro Cultural Usiminas, a cantora Flávia Wenceslau apresenta o show “Por uma Folha”, às 20h. Sucesso na internet, a cantora paraibana canta as belezas da natureza em sua percepção. No palco, ela vai apresentar músicas inéditas e canções já conhecidas do público, como “Te Desejo Vida”, “Silêncio”, “Louvado Seja”, “Filha do Mar”, “Rumo das Flores” e “Passarinho me leve”. Flávia Wenceslau possui acumula três discos gravados, entre eles “Imensidão”, tema de novela, e a canção “O Silêncio”, gravada por Maria Bethânia em seu último DVD.

PAULINHO PEDRA AZUL

Na sexta-feira, o público poderá conferir atrações de teatro e música. O Teatro do Centro Cultural Usiminas vai receber o cantor Paulinho Pedra Azul, às 20h30, no show de comemoração aos seus 35 anos de carreira, com um total de 25 discos, 17 livros, pinturas e bordados. O público vai conferir o som do artista que atravessa gerações, com sua produção musical e seus sucessos atemporais em estilos diversos.

No Teatro Zélia Olguin, a noite de sexta será embalada pelo recital “Crônicas Urbanas”, do grupo A Rua Declama, às 20h. A apresentação é um resumo de tudo aquilo que permeia a atmosfera dos saraus de rua: a junção entre música e poesia, cultura e contracultura, o mainstream e o underground. Um espetáculo surpreendente e ousado que vai conduzir o público por reflexões e sentimentos diversos.

Serviço

Festival de Verão Vale do Aço

15/2

Corre, que o Doido tá Solto!

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia estendida)

16/2

Schubert, 220 anos de História

Local: Teatro Zélia Olguin

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia estendida)

Por uma Folha – Flávia Wenceslau

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia estendida)

17/2

Crônicas Urbanas

Local: Teatro Zélia Olguin

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia estendida)

Paulinho Pedra Azul – 35 anos

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h30

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia estendida)

Postos de vendas: bilheteria do Centro Cultural Usiminas, em quiosque do Shopping Vale do Aço, Teatro Zélia Olguin, Loja Ôla! Sports e site www.eventim.com.br.

Mais informações: (31) 3822-3031