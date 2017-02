Municípios de Minas Gerais são os que mais regeneraram a Mata Atlântica

A Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) divulgam nesta ontem (13) a avaliação detalhada sobre a regeneração da Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais. O Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, que monitora a distribuição espacial do bioma, identificou a regeneração de 59.850 hectares (ha), ou o equivalente a 598,5 km2, entre 1985 e 2015. A área corresponde a aproximadamente o tamanho da cidade de Monte Santo de Minas.

Segundo os dados do Atlas, Águas Vermelhas foi o município que apresentou mais áreas regeneradas no período avaliado, num total de 3.666 ha, seguido da cidade de Teófilo Otoni (2.017 ha), Novo Oriente de Minas (1.988 ha), Berizal (1.902 ha) e Curral de Dentro (1.395 ha).

REGENERAÇÃO DA FLORESTA

O estudo analisa principalmente a regeneração sobre formações florestais que se apresentam em estágio inicial de vegetação nativa, ou áreas utilizadas anteriormente para pastagem e que hoje estão em estágio avançado de regeneração. Tal processo se deve tanto a causas naturais, quanto induzidas por meio do plantio de mudas de árvores nativas. Águas Vermelhas e Teófilo Otoni figuram na lista dos municípios que mais perderam cobertura florestal nativa. Já Jequitinhonha, que está no topo do desmatamento em Minas Gerais, recuperou apenas 507 hectares.

A Mata Atlântica cobria originalmente 47% da área de Minas Gerais, ou seja, um pouco mais de 27,6 milhões de hectares. Hoje, restam apenas 2.841.728 milhões hectares do bioma – 10,3% desse total. De acordo com o Atlas dos Remanescentes Florestais, nos últimos 30 anos foram desmatados 362.525 mil hectares de Mata Atlântica no estado. Dos 853 municípios mineiros, 725 têm ocorrência da Mata Atlântica.

Minas Gerais conta com nove entre os 100 municípios que mais desmataram entre 1985 e 2015, de acordo com o Atlas dos Municípios da Mata Atlântica. A área total desmatada por eles é de 52.249 mil hectares, ou cerca de 522 quilômetros quadrados, o equivalente a ao espaço de quase 35 aeroportos com o tamanho do Internacional de Belo Horizonte (Confins).