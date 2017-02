Moradores aprovam ‘Gabinete Itinerante’ em Coronel Fabriciano

Os moradores do Bairro Serra Azul, em Coronel Fabriciano, aprovaram o Gabinete Itinerante, lançado na noite dessa terça feira (14). Cerca de 100 pessoas compareceram ao evento, realizado no salão paroquial da Igreja Católica.

Segundo o prefeito Marcos Vinícius, o programa visa aproximar a administração da comunidade. O objetivo é ouvir as principais reivindicações. “Eu tinha certeza que esse projeto ia dar certo. Dentro do gabinete não tem como saber as necessidades dos moradores. A prefeitura tem que estar com cidadão, tem que saber das demandas. Foi uma promessa de campanha e vamos fazer em todos os bairros da cidade”, disse.

A solenidade contou com a participação do vice-prefeito, José Gregório, assessores, coordenadores, vereadores e a comunidade, que fez uma série de reivindicações. O prefeito ouviu atentamente cada morador e encaminhou as demandas aos secretários presentes. Uma das maiores demandas da comunidade foi atendida de imediato, a documentação dos imóveis, onde centenas de famílias residem há anos sem escritura e sem habite-se.

A Regularização Fundiária será feita pela administração municipal em parceria com a Caixa Econômica Federal. O convênio com a União vai beneficiar 730 famílias e envolve mais de R$700 mil reais em recursos. “Vamos começar no Serra Azul. Todos os moradores vão ter suas casas regularizadas”, concluiu.

A Regularização Fundiária é uma das maiores ações sociais da história da cidade. Casas, lotes vagos e até pontos comerciais que compõem as Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) dos bairros vão ser medidos, avaliados e documentados.