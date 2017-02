Médicos revisarão buscas por sintomas no Google

A internet mudou a relação das pessoas com a informação. A um clique de distância, ficou fácil para todos se informarem sobre um determinado assunto. Na saúde, isso não é diferente, e representa uma em cada 20 pesquisas no Google no mundo. Uma prática muito comum é a busca por sintomas. A partir de hoje, ao pesquisar por dor no joelho depois da corrida, por exemplo, um painel informativo de condições relacionadas, tratamentos, entre outros, será apresentado no resultado; todos revisados por médicos.

Em março do ano passado, o Google e o Hospital Israelita Albert Einstein lançaram projeto que trazia resultados curados e revisados pelo hospital quando as pessoas procurassem por doenças e condições. O anúncio de hoje, expande a iniciativa e passa a oferecer aos brasileiros informações relevantes e confiáveis verificadas por médicos nas buscas realizadas por sintomas.

“Depois da busca por doenças, era natural que passássemos a oferecer às pessoas esse mesmo resultado quando elas procurassem por sintomas, que é muito mais comum,” explica Berthier Ribeiro-Neto, diretor do Centro de Engenharia na América Latina, em Belo Horizonte.

De fato, cerca de 1% das buscas no mundo é relacionado a sintomas, o que mostra a importância deste novo serviço para as pessoas.

“Os nossos engenheiros de Belo Horizonte foram os responsáveis por essa inovação dos resultados nas buscas. O Brasil é o primeiro país a ter a solução totalmente adaptada e localizada para o português, depois do lançamento nos Estados Unidos, em junho de 2016.” – ressalta o executivo

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

Além da busca por sintomas, o Google e o Einstein também apresentam hoje painéis informativos para quando as pessoas buscarem sobre métodos contraceptivos. Da mesma forma, todo conteúdo foi curado e revisado por médicos do Einstein e oferecerá às pessoas mais facilidade para navegar e entender melhor as características de cada método.

“A busca por informação de qualidade melhora a relação médico-paciente e traz eficiência para a consulta. Nada ainda substitui a consulta médica, mas um paciente ativo e consciente é o que buscamos para ter uma sociedade mais saudável”, destaca o médico Sidney Klajner, presidente do Einstein e médico cirurgião.

Ambos os lançamentos começam a ficar disponíveis a partir de hoje para os brasileiros nos dispositivos móveis pelo aplicativo do Google, para Android e para iOS. Os painéis sobre métodos contraceptivos também poderão ser visualizados no desktop.

Serviço

Busca do Google em números

Uma em cada 20 pesquisas no Google são relacionadas à saúde (dados globais)

Cerca de 1% das buscas no Google são relacionadas a sintomas (dados globais)

Hoje, há mais de 400 condições disponíveis nos painéis de informações (dados do Brasil)

O Hospital Alberto Einstein validou mais de mil consultas para o lançamento da busca por sintomas no Brasil (dados do Brasil)

Alguns dos sintomas mais buscados (dados do Brasil. Não é um ranking):

Garganta inflamada

Dor de cabeça

Faringite

Dor nas costas

Dor no peito

Hipotermia

Taquicardia

Dor no estômago

Dor na nuca

Tontura

15% das buscas que vemos todos os dias são novas (dados globais de outubro de 2016)

O tráfego das buscas nos dispositivos móveis ultrapassou o desktop (dados globais de outubro de 2015)

Hoje, mais de 100 engenheiros do Google trabalham no escritório de Belo Horizonte.