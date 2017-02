‘Lojas Virtuais’ será tema de workshop na Acicel-CDL

A Acicel-CDL irá realizar nesta quarta-feira (15), a partir das 8h30, em seu auditório, em Coronel Fabriciano, o workshop “Como ter uma Loja Virtual de Sucesso”. O evento faz parte do Ciclo D-commerce, que é uma iniciativa da ECOM-D e dos Correios para promover o desenvolvimento de empresas mineiras no comércio eletrônico. O objetivo do evento é fornecer conteúdo relevante que ajude estas empresas a iniciar e aumentar as suas vendas utilizando a internet.

O workshop tem como público alvo os comerciantes varejistas que já têm ou pretendem ter uma loja virtual, ramo do comércio que se encontra em grande expansão no momento. Na oportunidade, os participantes irão assistir a palestras de Niury Martins, consultor de Vendas Online e Celmar Costa, consultor dos Correios.

“O comércio virtual é uma área do varejo que vem apresentando um crescimento significativo nos últimos anos e esse workshop é a oportunidade para aqueles que buscam a inovação em seu negócio”, explicou Marco Túlio Lamounier, presidente da Acicel-CDL.

Serviço

O evento é gratuito e os interessados em participar devem acessar o site cafeacicel.ecomd.com.br ou ligar no telefone 3841-9900 para fazer suas inscrições.