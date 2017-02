Lideranças buscam solução para ponte velha da BR-381

A Fiemg – Regional Vale do Aço, através da Agenda de Convergência para o Desenvolvimento do Vale do Aço reuniu nesta quarta-feira (8), na sede da entidade, lideranças políticas e empresariais, com o intuito de discutir e propor uma alternativa para reforma da ponte de ligação entre Coronel Fabriciano a Timóteo. A ponte está parcialmente interditada há quatro anos.

No encontro ficou definido que a Usiminas Mecânica fará um levantamento e estudo topográfico. O anteprojeto da indústria de bens de capital de Ipatinga deverá ser apresentado na próxima reunião da agenda, no dia 20 de março. O estudo será acompanhado pelo gerente geral de Engenharia, Planejamento e Orçamento da Usiminas Mecânica, Luciano Gomes dos Santos.

A ponte é um dos projetos mais importantes no eixo de infraestrutura da Agenda de Convergência, principalmente por ser uma das vias mais utilizadas pelas empresas e população entre os municípios. O DNIT publicou o edital pela terceira vez, no dia 12 de dezembro, porém sem sucesso na licitação.

A reunião da Agência de Convergência contou com as presenças do presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Luciano Araújo e do gerente da entidade, Wantuir Caires; do diretor – presidente da Usiminas Mecânica, Heitor Takaki; do deputado estadual, Celinho do Sinttrocel; o prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius Bizarro; e do vice-prefeito de Timóteo, Carlos Vasconcelos.

“É fundamental que as lideranças se unam e junto a Usiminas Mecânica que tem todo o know-hall de pontes apresente um projeto de viabilidade ao DNIT para que a obra definitivamente saia do papel”, pontua Luciano Araújo