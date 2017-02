LBV distribui kits escolares em Ipatinga

A Legião da Boa Vontade (LBV), fez nesta terça-feira (14), em Ipatinga, a entrega dos kits pedagógicos da campanha “Criança Nota 10 — Proteger a infância é acreditar no futuro”. Receberam o material escolar, centenas de crianças e adolescentes no Centro Comunitário de Assistência Social.

Os kits são compostos de acordo com a faixa etária dos estudantes e contém itens, como estojo, lápis preto e de cor, canetas, apontador, borrachas, tesoura, tubos de cola, cadernos, mochila, régua, entre outros. Na cerimônia de entrega, a instituição reuniu, voluntários, parceiros, atendidos e colaboradores. O evento contou com apresentações musicais das crianças e contou com a participação especial da escritora Nena de Castro, que realizou uma Contação de História, caracterizada como a Palhaça Jujuba. “Isso é a minha vida: levar alegria para as crianças, conversar com elas sobre a importância da leitura, sobre a valorização do que elas têm”, afirmou a escritora.

Eliane Rodrigues, mãe de duas crianças atendidas pela entidade, afirmou a sua gratidão pelo recebimento do material escolar: “A LBV tem sido minha parceira nesta caminhada com meus filhos, só tenho que agradecer e elogiar. Que as pessoas continuem contribuindo porque estarão ajudando muitas mães que precisam trabalhar. Eu sou pai e mãe, minha vida nunca foi fácil, eu sou uma guerreira. Eu não tenho condição de comprar material escolar porque as coisas estão muito caras, então este kit ajuda muito e é material para o ano todo”.

“Oba! Tem tudo aqui, vai dar para o ano todo, é muita coisa!”, disse muito feliz e surpreso, o atendido Pietro Lopes, de 7 anos. “É tudo lindo, novinho, gostei de tudo! Minha mãe vai ficar feliz igual eu porque ela vai poder gastar o dinheiro pagando as contas. Ela não vai precisar comprar nada para a escola porque aqui na mochila tem tudo, estou muito feliz! Obrigada LBV!”, disse com muita alegria, a atendida Ana Clara, de 10 anos.

A Legião da Boa Vontade acredita que a educação iluminada por valores espirituais, éticos e ecumênicos transforma o ser humano para melhor, por isso, há mais de 67 anos, ela atua ao lado das populações em situação de vulnerabilidade social. “Na LBV desenvolvemos várias ações com os atendidos como o Encontro das famílias que acontece mensalmente, encaminhamentos, atendimentos e visitas domiciliares. O diferencial é que trabalhamos com a linha pedagógica em que o indivíduo é visto como um ser biopsicossocial e por isso é compreendido em sua totalidade, contribuindo para valorização de suas habilidades. E trabalhando as famílias junto com as crianças e adolescente, nosso objetivo é alcançado”, destacou a assistente social da LBV, Cristina Vasconcelos.

Serviço

