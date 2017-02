Ipatinga retoma Educação de Jovens e Adultos

Os coordenadores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e equipe diretiva das escolas municipais de Ipatinga, onde funciona o programa, estiveram reunidos ontem (8), no Centro de Formação Pedagógica (Cenfop), anexo à Escola Municipal Padre Cícero de Castro, no Bairro Bom Retiro. O objetivo do encontro foi organizar o funcionamento e a estrutura curricular do projeto para 2017.

De acordo com o coordenador do programa, João Carlos Duarte, “na reunião foram discutidas questões como a necessidade de melhorar as oficinas e tornar este EJA 2017 mais proativo, atendendo as demandas especiais de alunos que tenham ficado fora da sala de aula, de forma que ele se interessem mais pelo ensino regular”.

As aulas do EJA funcionam em nove escolas de Ipatinga e tiveram início no dia 6 de fevereiro. Em anos anteriores, o projeto chegou a alcançar quase 1.600 alunos. Conforme enfatizou o secretário Municipal de Educação, Jésus Nascimento, o EJA procura ajudar os jovens e adultos a retomar os estudos e consequentemente se encaixarem no mercado de trabalho. “O programa visa dar instrução e trabalhar o domínio das habilidades nas pessoas inscritas nesta modalidade de ensino”, acrescentou.

O EJA é realizado em ciclo único, sendo composto por quatro períodos anuais. Na primeira etapa ocorre a alfabetização. Na segunda, uma fase intermediária, os alunos participam de oficinas. Em seguida há o aprimoramento, com diversos conteúdos e a certificação.

As atividades são selecionadas de acordo com o interesse dos estudantes e as condições de cada escola. Ao final, os alunos recebem os certificados, que, além de valorizar o currículo profissional, complementam seu histórico escolar por meio da carga horária.

O projeto funciona de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h, nas escolas municipais Altina Olívia Gonçalves (Iguaçu), Arthur Bernardes (Canaã), Gercy Benevenuto (Taúbas), João Reis de Souza (Limoeiro), Levindo Mariano (Bom Jardim), Márcio A. Guerra (Veneza II), Mário Casassanta (Zona Rural, Ipaneminha), Prof.ª Maria da Conceição Pena Rocha (Esperança) e Zélia Duarte Passos (Bethânia).

As aulas são ministradas em cinco módulos de 40 minutos, mais 20 minutos de práticas culturais e práticas sociais produtivas – estas últimas envolvendo aplicação de economia solidária, arte e atividades esportivas. Interessados em retornar aos estudos regulares devem estar sempre atentos ao período de matrículas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser feitas para todas as etapas do Ensino Fundamental. Para se inscrever, o candidato precisa ter, no mínimo, 15 anos de idade e levar à escola mais próxima de sua residência os documentos de identidade, comprovante de residência e histórico escolar (original e cópia).

Estudantes sem condições de comprovar a sua escolaridade podem informar, no ato da inscrição, que não possuem o histórico escolar. Isto para que a coordenação da escola os encaminhe para avaliação.