Ipatinga reforça combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis

Trinta mil preservativos serão distribuídos nesta sexta-feira (24), pelo Programa Municipal DST/AIDS da Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga, em campanha voltada para o período de carnaval. Em diversos pontos da cidade, profissionais da Saúde vão realizar blitz educativa em parceria com os calouros do curso de Medicina do Instituto Metropolitano de Ensino Superior (Univaço). Somado a essa ação, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), na Rua Governador Valares, nº 45, Centro, também estará aberto, em horário especial, nesta quinta-feira (23), das 8h às 18h e sexta-feira (24), das 10h às 17h.

Com o slogan ‘Eu me previno. Eu uso camisinha’, a campanha neste ano reforça o uso do preservativo como ‘arma’ importante no combate a doenças sexualmente transmissíveis. Como ressalta a diretora do Departamento de Atenção Especializada (DAES), responsável pelo Programa de DST/AIDS, Ilrisnett de Souza Resende, “uma das preocupações é evitar a expansão das doenças, numa época em que o consumo de bebidas e substâncias tóxicas é tradicionalmente elevado, podendo levar à prática sexual sem prevenção”.

“Estamos intensificando a divulgação dos serviços que oferecemos no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). Mas, o mais importante é a população estar consciente das formas de prevenção das DST’s”, enfatiza Ilrisnett.

O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) é o serviço de saúde, no município, que realiza ações de diagnóstico rápido, com resultado imediato, e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Por meio dele, é possível realizar testes para HIV, sífilis e hepatites B e C, gratuitamente.

“Quanto mais cedo as pessoas estiverem informadas sobre sua condição de saúde mais eficaz será o controle e a prevenção das DST’s. Em caso positivo, o cidadão poderá iniciar mais rapidamente o controle do seu quadro de saúde, despertando também a consciência para a quebra da cadeia de transmissão”, explica a diretora.

NOTIFICAÇÕES

Em Ipatinga, atualmente 1.002 pessoas são acompanhadas e fazem tratamento contra a doença pelo Programa Municipal de DST/AIDS. Deste total, 587 são moradores da cidade e 295 são pacientes de outros 43 municípios que têm em Ipatinga o suporte pactuado para garantir o tratamento.

Entre os casos confirmados, cerca de 68% são pessoas do sexo masculino e 32% dos casos referem-se a mulheres. A maior parte dos portadores da doença são pacientes com faixa etária entre 20 e 39 anos, faixa sexualmente reprodutiva.

Serviço:

O Centro de Testagem e Acompanhamento (CTA) funciona todas as quartas e sextas-feiras, de 10h às 17h. O atendimento na unidade é inteiramente sigiloso e oferece a quem realiza o teste a possibilidade de ser acompanhado por uma equipe multiprofissional de saúde, à qual cabe também o papel de orientar e promover a mudança de comportamento, evitando-se a retestagem.