Ipatinga recebe o programa Minas Digital Itinerante

O Minas Digital Itinerante já tem agendamentos até o dia 22 de fevereiro e percorrerá as cidades de Ipatinga, Governador Valadares, Sete Lagoas, Patrocínio e Pouso Alegre. O programa é uma iniciativa da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA Vanguarda) criado para auxiliar a advocacia mineira na transição para o processo eletrônico. Por meio dele, são realizadas as certificações digitais, elemento essencial para o peticionamento eletrônico e divulgadas informações e disponibilizado treinamento sobre o PJe.

Para que a cidade entre na rota do Minas Digital Itinerante, basta um número mínimo de 15 (quinze) advogados interessados. Assim como nos postos fixos de atendimento da capital, o postulante do certificado digital do interior deve comparecer na data e horário previamente agendados, com a documentação original necessária. No local são realizados os procedimentos de validação da identidade, possibilitando que o advogado saia, de imediato, com o token para acesso ao PJe. O passo a passo para aquisição da certificação pelo Minas Digital da CAA Vanguarda pode ser conferido no site da instituição: http://www.caamg.org.br/minas-digital/