Instituto Cenibra promove capacitação profissional

Teve início, nesta semana, mais uma série de cursos de capacitação promovidos pelo Instituto Cenibra. Em parceria com o Sebrae Minas, as artesãs de Cocais das Estrelas, em Antônio Dias, participantes do Projeto Indaiá, de confecção de artesanato em palha, passam a receber o curso de aperfeiçoamento de processo produtivo e empreendedorismo.

Em Açucena, a partir de amanhã (22), recomeçam as oficinas de capacitação do projeto de bambuzeria, também em parceria com o Sebrae. O objetivo será consolidar a geração de trabalho e renda, com técnicas para desenvolver e aprimorar produtos em bambu.

Em Periquito, o Instituto Cenibra viabilizará por meio do Senar, o curso de Nutrição Animal para produtores rurais da Associação dos Produtores e Agricultores Familiares de Santa Cruz (Aprafasc). O curso capacitará profissionais de extensão rural e produtores, com a troca de informações sobre as tecnologias aplicadas regionalmente. Também orientará no monitoramento dos impactos ambientais, econômicos e sociais dos sistemas de produção.

Os projetos e as ações desenvolvidas têm como premissa o conceito de desenvolvimento a partir da Gestão Integrada de Território, que busca alinhar a preservação do bioma local, a identidade cultural e a vocação econômica da região, explica Leida Hermsdorff Horst Gomes, coordenadora de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais da Cenibra e também responsável pelo instituto. “Esta é mais uma iniciativa do instituto para promover a geração de trabalho e renda nos municípios onde atua. Acredito que assim se contribui para um desenvolvimento justo e harmonioso.” – finaliza.