Hospital Municipal de Ipatinga ganha Centro de Estudos

Serão inauguradas na próxima quinta-feira (23), às 10h, as instalações do Centro de Estudos ‘Dr. Emílio Gomes Fernandes’, no Hospital Municipal de Ipatinga. O nome é uma homenagem a um dos mais destacados profissionais da área de saúde na cidade, com mais de meio século de atuação e milhares de partos realizados.

A nova repartição promoverá o desenvolvimento científico, o aprimoramento e a atualização profissional, com foco na melhoria da assistência ao paciente e no atendimento de qualidade. O centro conta com três salas, sendo uma destinada a aulas, debates e estudos; uma biblioteca com acervo literário doado pelas instituições de ensino superior da região; uma sede administrativa e, ainda, auditório, com capacidade para 195 pessoas.

Segundo o médico Magid Mendes Lauar, diretor de Administração Hospitalar e de Urgência do Hospital Municipal, a inauguração do Centro de Estudos demonstra o respeito e compromisso do governo municipal com os servidores da área. “Nosso corpo clínico conquista a partir de agora um espaço, há muito tempo desejado, que contribui para a renovação intelectual, permitirá ampliar o ensino e a pesquisa, a capacitação dos nossos profissionais”, enfatizou.

O Centro de Estudos foi nomeado ‘Dr. Emílio Gomes Fernandes’ como homenagem dos profissionais da Secretaria de Saúde de Ipatinga ao médico pioneiro, que já soma nada menos que 57 anos de serviços prestados à população.