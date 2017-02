HMC passa amplia exames de eletroneuromiografia

O Hospital Márcio Cunha (HMC) ampliou consideravelmente o número de exames de eletroneuromiografia realizados, em Ipatinga, no ano passado. Isto foi possível graças ao investimento da Fundação São Francisco Xavier, braço social da Usiminas nas áreas de saúde e educação, na compra de um aparelho de eletroneuromiografia com tecnologia de ponta e a contratação de mais um médico. Agora, o neurologista Rafael Augusto Ferreira compõe a equipe, juntamente com o neurofisiologista clínico Marcos Leonardo Condé.

O exame de eletroneuromiografia é um tipo de exame neurofisiológico, utilizado para avaliar todo o sistema nervoso periférico, incluindo as regiões que envolvem a medula, nervos periféricos e músculos. Antes da nova contratação, era realizado em apenas dois dias, nas terças e quartas-feiras. “Agora, atendemos também as segundas e quintas-feiras, com isso temos o dobro de agendamento”, explica Rafael.

O tempo de espera para realização do exame (anteriormente de quase um mês) passou para, no máximo, uma semana. “Esse tempo faz muita diferença porque, pelo exame, podemos detectar um problema no nervo. O nervo não é uma célula que se regenera com facilidade. Então, se a gente faz o exame hoje ou daqui três semanas, é o tempo suficiente para a pessoa perder a chance de se recuperar”, acrescenta o neurologista.

O EXAME

O exame é realizado geralmente com um eletrodo em formato de agulha. Focada em um membro ou em vários, a Eletroneuromiografia também pode conter o procedimento de velocidade de condução nervosa, que consiste em um teste pelo qual os nervos são estimulados eletricamente e suas respostas são registradas para análise futura. Dependendo do período de tempo entre o estímulo e a resposta, é possível calcular a velocidade de condução de nervos específicos e detectar lesões nervosas periféricas.

“As indicações mais frequentes para o exame são problemas ortopédicos, compressão da raiz nervosa na coluna e Síndrome do Túnel do Carpo, uma compressão no nervo comum em lesão por esforço repetitivo”, conclui o médico.

AGENDAMENTO

Com o pedido de exames em mãos, o paciente poderá realizar o agendamento no HMC de três formas: pessoalmente nos guichês de atendimento das unidades, pelo telefone 3829-9600 ou pelo aplicativo WhatsApp no celular ou tablet. Basta adicionar o número do HMC exclusivo para troca de mensagens nos contatos do celular: (31) 9686-1060, depois enviar uma mensagem de texto pelo aplicativo com a foto do pedido médico, fotos do documento de identidade (frente e verso) ou carteira de habilitação e do cartão do convênio, seja ele Usisaúde ou outro conveniado do Hospital.

Caso o cliente não tenha convênio, basta especificar na mensagem como “particular”, garantindo a ele agilidade, segurança e efetividade no serviço. Apresentados os documentos necessários, o cliente finaliza o pré-agendamento informando ainda a data, o horário e a unidade do Hospital Márcio Cunha para realização dos exames (Unidade I – Bairro das Águas). Feito isso, é só aguardar o retorno dos atendentes, que entrarão em contato pelo próprio WhatsApp para esclarecer dúvidas e/ou confirmar o agendamento.