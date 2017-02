Garajão recebe rock do fim do milênio

Neste sábado (4), a partir das 21h, Raimundos, Charlie Brown Jr. e Pitty ganharão homenagens de bandas covers no espaço cultural Garajão, em Ipatinga. Será uma noite com pelo menos cinco horas ininterruptas de rock n’ roll.

A Raimundos, Charlie Brown Jr. e Pitty são três das bandas brasileiras mais cultuadas pela juventude rock n’ roll que frequentou festivais e grandes shows nos anos 90 e 2000. Enquanto a primeira sofreu um baque com a conversão evangélica do vocalista Rodolfo Abrantes e a segunda chegou ao fim com a precoce morte de Chorão, a cantora baiana ainda segue à frente de seu grupo e continua a compor e lançar novos discos.

Os covers de Raimundos e Pitty vêm de Belo Horizonte. Com Mário Lucas na bateria, Weiver Brandão no baixo, Edilson Jonatah na guitarra e Renata Pires no vocal, além do repertório autoral, a Pretty executa também alguns covers que a cantora baiana faz em seus shows, como Nirvana e Roberto Carlos. “Vamos trazer ao palco toda a emoção dos shows da Pitty, mas com uma pegada própria, tanto na execução das músicas, quanto na performance”, diz o baterista Mário Lucas.

Composta por músicos experientes e já conhecidos na cena musical de Belo Horizonte, a Tora Tora apresenta o melhor dos Raimundos, tocando os clássicos da época que a banda ainda tinha Rodolfo nos vocais. “‘Mulher de fases’ e ‘A mais pedida’ estão entre as músicas que a gente toca”, antecipa o guitarrista “Presi”. A banda conta ainda com Paulo Henrique no vocal e guitarra, Leo Butch na bateria e Rafael Dinnamarque no baixo e vocal.

PRATA DA CASA

Formada no fim de 2009 por músicos do Vale do Aço, a banda Sr. Kayô fará um especial ao Charlie Brown Jr., mas também executará algumas músicas autorais com influências não só do rock, mas de reggae, pop e canções-baladas. Gute Rodrigues é o vocalista, Pablo Santos e Dellano Max os guitarristas, Roger Drumond assume a bateria e Lucas Monteiro o baixo.

Serviço

Ingressos antecipados para os shows deste sábado estão à venda nas lojas Kim & Kris e Tenda, no Centro de Ipatinga, e Camarim, no Bairro Cidade Nobre. Também podem ser adquiridos no Barteco (Centro Comercial do Cariru). Já no Shopping Vale do Aço, estão disponíveis na Chilli Beans. Em Coronel Fabriciano podem ser comprados na Kahuna Tatoo e Body Piercing (Centro).