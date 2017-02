Garajão recebe o rock de Matanza

A banda carioca Matanza é a grande atração desta sexta-feira (17), no espaço cultural Garajão, em Ipatinga. O grupo liderado por Jimmy London já lançou sete discos fazendo uma mistura de country norte-americano, hard core, metal e música folk irlandesa. Em 2004, figurou na lista de melhores shows do país pelo jornal “O Globo”, enquanto em 2006 ganhou o prêmio de disco de rock do ano pela revista “Dynamite”. Nesta sexta, a Matanza se apresenta, em Ipatinga, ao lado da banda autoral Gustão e os Breck and Deckers e da Blandest, que fará cover de Nirvana.

Pioneiros do estilo “countrycore”, os cariocas escolheram a música para contar histórias de bebedeiras sem fim e “suas odiosas ressacas, brigas de bar, mulheres lascivas e bandidagem no melhor estilo faroeste sem lei”. Além de Jimmy no vocal, a banda tem Donida e Maurício nas guitarras, Don Escobar no baixo e Jonas na bateria. Conforme seus produtores, não é nenhum exagero afirmar que a Matanza é uma das mais importantes bandas de rock do Brasil dos últimos 15 anos. Afinal, são em média 70 shows por ano, incluindo participações em todos os mais importantes festivais do país, uma produção constante e relevante de discos e uma verdadeira multidão de fãs.

‘BRECKS’ E BLANDEST

Fundada pelo publicitário e empresário Augusto Nora, a banda Gustão e os Breck and Deckers trabalha em seu segundo disco após lançar, em 2015, o aguardado álbum “Rude Caminhoneiro”, que reúne composições próprias como “Te odeio por que te amo”, “O Hollywood me salvou” e “Rock on the Road”. “Os Breck”, como foi carinhosamente apelidada pelos fãs, ainda tem Murilo Bastos no contrabaixo, Victor Bretas na bateria, Eduardo Scopel e Maurício Nazareth nas guitarras. “Sem perceber, unimos roqueiros ‘barra pesada’ para tentar tocar um blues. A mistura explosiva acabou dando muito certo”, garante Augusto.

Juninho Ars, Guilherme Lopes e Thales Tavares formam o tributo à norte-americana Nirvana de mais tempo em atividade em Minas Gerais. Fundada em 2005, a Blandest trará ao palco do Garajão sucessos como “Lithium”, “Aneurysm” e “Smells like teen spirit”.

Serviço

Ingressos antecipados para os shows desta sexta estão à venda nas lojas Kim & Kris e Tenda, no Centro de Ipatinga, e Camarim, no Bairro Cidade Nobre. Também podem ser adquiridos no Barteco (Centro Comercial do Cariru). Já no Shopping Vale do Aço, estão disponíveis na Chilli Beans. Em Coronel Fabriciano podem ser comprados na Kahuna Tatoo e Body Piercing (Centro).