Fundação Aperam Acesita reabre programação cultural

Fevereiro é o mês das famílias, amigos e colegas se encontrarem no Teatro da Fundação Aperam Acesita, em Timóteo. A programação cultural é reiniciada repleta de opções.

No sábado (11), às 20h, o Grupo Bertaux apresenta o espetáculo “Apaixonadamente Confusa”, dedicado ao público jovem. A peça conta a história de Mônica que se apaixona por Eduardo quando ele vai até sua casa consertar seu computador. Ao longo do namoro, percebem que tudo é mais difícil que imaginavam. A classificação é livre. Ingressos antecipados/meia entrada: R$10 – no dia/inteira: R$20.

No domingo (12), 16h30 e 18h, é a vez das crianças retornarem ao teatro. A Fito Cia de Teatro Musical traz o espetáculo infantil “Leiloca Bruxoca – O musical”. Baseado no livro infantil da escritora e contadora de histórias ipatinguense Nena de Castro, a peça é um clássico que narra a vida de uma família que foi enfeitiçada pela Bruxa da Maldição, deixando toda a floresta onde moram triste e sem vida.

Se apresentando pela primeira vez na Fundação Aperam Acesita, a diretora geral do grupo, Narjara Ribeiro, revela um pouquinho da surpresa. “Estamos preparando um espetáculo com performance ousada, com canto, dança e interpretação. Com certeza a plateia irá amar e se envolver com a história”, conta. Classificação é livre. Ingressos antecipados/meia entrada: R$10 – no dia/inteira: R$20. Somente será aberta a segunda sessão após esgotarem os ingressos da primeira.

Serviço:

Outras atrações em fevereiro, da Fundação Aperam Acesita:

13 a 17/02: Curso Artesanato utilizando Aços Inoxidáveis – Instituto do Inox

Inscrições: 06 a 08/02, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h, no Instituto do Inox (Rua 38, 18A, Vila dos Técnicos, Timóteo)

Valor da inscrição: R$10 / Valor do curso: R$20.

Carga horária: 12 horas

Mais informações: 31 3848 3967

18/02, às 20h: Show “Somos mais que Dez” – Homenagem aos 10 anos de estrada da banda – Carbono XIV

Classificação Livre

Ingressos antecipados/meia entrada: R$15 – no dia/inteira: R$30

19/02, às 16h30 e 18h: Teatro Infantil “Fantasticamente Paulo” – Núcleo Experimental Espaço Casa Laboratório

Classificação livre

Ingressos antecipados/meia entrada: R$10 – no dia/inteira: R$20

Somente será aberta a segunda sessão após esgotarem os ingressos da primeira