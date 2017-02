Fotografia Nordestina é destaque do 7º Festival de Fotografia de Tiradentes

Entre os dias 22 e 26 de março, a fotografia entra em cena na histórica cidade de Tiradentes. A sétima edição do Festival de Fotografia promove o intercâmbio de experiências entre amadores e profissionais de todo o mundo, além de reunir artistas e curadores para discutir a fotografia contemporânea e a expressão desta arte.

Um dos destaques da 7ª edição é a mostra fotográfica produzida por 17 profissionais residentes no nordeste do país, selecionados por meio de convocatória pública realizada em 2016, com uma edição produzida exclusivamente para o Festival de Fotografia de Tiradentes. Além disso, estão programadas palestras e projeções noturnas no dia 24 e 25 de março.

Consolidado como um dos eventos nacionais mais importantes para a fotografia autoral brasileira, o festival apresenta, este ano, exposições, workshops, palestras, debates, lançamentos de livros, projeções noturnas e atividades educativas voltadas para a comunidade local.

Durante os cinco dias de realização do evento, aqueles que passarem pelo centro histórico de Tiradentes poderão participar de ações diferenciadas ligadas à arte da fotografia. “A programação do Festival transita entre a contemplação e a qualificação. As pessoas poderão participar de palestras, workshops e exposições temáticas, que ampliarão seus conhecimentos sobre os rumos da fotografia”, explica o curador do evento Eugênio Sávio.

Reunindo um time de profissionais conceituados, o festival retratará a riqueza e a diversidade da fotografia brasileira. De acordo com Eugênio, profissionais de renome nacional e internacional, com produção artística representativa no cenário da fotografia, participarão das atividades. Entre os confirmados estão Anna Kahn, Alexandre Belém, Daniel Sosa, Éder Chiodetto, Inês Bonduki, Joaquim Paiva, Mauro Restiffe, Nydia Negromonte, Patrícia Veloso, Rafael Roccato, Renata Marquez, Rogério Assis. “O objetivo é fomentar a relevância e a beleza desta arte para a sociedade. Por isso, desenvolvemos uma programação 90% gratuita, capaz de agradar a todas as pessoas”, destaca Eugênio.

Cerca de 20 artistas foram convidados para ministrar 15 palestras gratuitas e 17 workshops que estão com chamadas abertas para inscrição antecipada pelo site www.fotoempauta.com.br/festival2017/workshop/. Os cursos de qualificação visam estimular a produção criativa em diferentes possibilidades e explorar a fotografia na arte contemporânea e na capacidade crítica de criar novos mundos.

FOTO EM PAUTA

Outro destaque é o lançamento do livro “Linha Vermelha”, da fotógrafa, editora e arquiteta Inês Bonduki, vencedora da segunda edição do Prêmio Foto em Pauta para livro de fotografia. A obra retrata a rotina da autora como passageira da linha Vermelha do metrô de São Paulo em seus horários de pico, entre os anos de 2013 e 2015. Durante as viagens, a Inês Bonduki dirigiu seu olhar sensível e perscrutador ao abordar um dos aspectos mais importantes de uma cidade indomável como São Paulo.

A mobilidade urbana, seja a pé, de bicicleta, em transporte individual ou coletivo é um tema a ser discutido em seus mais diversos aspectos. A autora revela, por meio de imagens de danças e de passageiros do próprio metrô, um inédito e surpreendente retrato do comportamento humano. Em um momento que a fotografia se aproxima das novas tendências da arte conceitual e ameaça se afastar da observação da vida como ela é, Inês se debruça em seu “Linha Vermelha” sobre um tema concreto e dos mais relevantes de uma metrópole com a força reveladora que somente a fotografia pode proporcionar.

O Prêmio Foto em Pauta é resultado de uma parceria entre o Foto em Pauta, a Editora Tempo d’Imagem e a IPSIS Gráfica e Editora que receberam, em 2016, 80 projetos vindos de 15 estados brasileiros. A premiação é aberta a trabalhos inéditos de artistas brasileiros. Seu objetivo é incentivar e difundir a produção fotográfica de artista estreante, através da publicação de um livro. A primeira edição do Prêmio, realizada em 2015, teve o trabalho Oriente, de Anna Kahn, como vencedor.

O lançamento do livro Linha Vermelha e da terceira edição do prêmio acontecerá durante o festival, no dia 24 de março, no centro cultural. Para completar a programação, estão previstos diversos lançamentos de livros em uma feira de livros de fotografias. A programação completa está disponível no site www.fotoempauta.com.br/festival2017.

O FESTIVAL

Desde 2004 o projeto Foto em Pauta realiza em Belo Horizonte debates gratuitos e abertos ao público, além de possibilitar aos convidados conhecer a obra de grandes artistas e conversar com os próprios autores sobre a concepção do seu trabalho. Em Tiradentes, o Festival de Fotografia é realizado desde 2011 com a mesma proposta de divulgar a produção fotográfica brasileira, e fomentar o desenvolvimento da linguagem artística no Brasil.

A realização do evento ganhou força graças à solidificação das parcerias com apoiadores e patrocinadores, bem como a colaboração dos fotógrafos envolvidos, que participam das exposições, além de ministrar palestras e workshops. O Festival é realizado com os benefícios da Lei Federal de Incentivo à Cultura e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais; tem o patrocínio da Oi e do Itaú e o apoio do Oi Futuro, Itaú Cultural, SESI e UFMG.

Do seu início até hoje, o Festival de Fotografia de Tiradentes impressiona pelos números: já reuniu trabalhos de 466 fotógrafos em 55 exposições, além de lançar 68 livros de fotógrafos e realizar 77 palestras e 91 cursos e workshops. Todo este esforço demonstra a importância do festival para o debate e a democratização da fotografia autoral brasileira. E os resultados já podem ser sentidos nesta edição, que já recebeu 563 autores inscritos para duas convocatórias abertas ao público, com fotografias e livros recebidos de todos os lados do Brasil.

Serviço

7º Festival de Fotografia de Tiradentes

Data: 22 a 26 de março de 2017

Locais: Centro Cultural Yves Alves, Rua Direita, nº168 – Tiradentes/MG

Inscrições para as oficinas: www.fotoempauta.com.br/festival2017/workshop/

Informações sobre o festival: www.fotoempauta.com.br/festival2017

Nas redes sociais:

Facebook: www.facebook.com/fotoempauta/

Flickr: www.flickr.com/photos/fotoempauta/

Instagram: @fotoempauta

Twitter: www.HYPERLINK “https://twitter.com/fotoempauta”twitter.com/fotoempauta/

Youtube: www.youtube.com/user/fotoempauta

COMO CHEGAR

Os eventos do Festival de Fotografia de Tiradentes estarão concentrados no Centro Cultural Yves Alves, na Rua Direita, nº168. Tiradentes fica situada na região do Campo das Vertentes de Minas Gerais, a 203 km de Belo Horizonte e a apenas 12 km de São João del Rei, outra importante cidade histórica mineira que merece ser visitada. Se você pretende ir de ônibus, pesquise ônibus para São João del Rei.