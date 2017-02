Fim de semana tem teatro e música no Festival de Verão

Comédia, musical, teatro infantil e música dão o tom deste fim de semana no Festival de Verão Vale do Aço. O evento realizado pelo Instituto Cultural Usiminas teve início em 14 de janeiro e segue até o dia 19 de fevereiro, com uma extensa programação cultural. Neste sábado (11) e domingo (12) cinco atrações movimentam o Teatro do Centro Cultural Usiminas e Teatro Zélia Olguin, em Ipatinga, com ingressos a R$ 15 até duas horas antes dos espetáculos.

A primeira atração é o espetáculo infantil “Era uma Vez, Outra Vez”, da Dama Produções. A peça em cartaz no Teatro do Centro Cultural Usiminas, às 17h, conta a história de amor entre dona Carmela e sua neta Ariela, que vivem uma bela história. Brincadeiras no jardim, bolo quentinho, roupa cheirosa no varal fazem parte do enredo. Mas quando as memórias começam a adormecer, a história pode trazer surpresas.

Em seguida, o Teatro do Centro Cultural Usiminas recebe a comédia “O Diário Sexual de uma Mulher Feia”, às 20h. O espetáculo da Di Martins Produções Artísticas narra a desventura de Lindaurea, uma psicóloga que descobriu que o sucesso da beleza de uma mulher feia é ela ter consciência de sua feiura. Ela conta a sua saga para sobreviver no mundo onde a beleza é fundamental, numa crítica bem-humorada aos padrões de beleza estabelecidos pela sociedade.

No Teatro Zélia Olguin, a noite de sábado será embalada pelo espetáculo cênico musical “Causos de Brasêro”, às 20h. A Estandarte Cia. de Teatro apresenta belos e divertidos causos contados por um típico mineiro, orgulhoso de ser nascido e criado entre as montanhas. O ator e diretor Marcelino Ramos, intérprete do personagem central da trama, mostra que os mineiros são especialistas em contar e ouvir causos.

O domingo será de comédia infantil e tributo a Legião Urbana. No Teatro Zélia Olguin, “As Trapalhadas de Risadinha e Gargalhada”, da RG Produções Artísticas, está em cartaz às 17h. No palco, dois amigos muito atrapalhados são despedidos de seus empregos formais e vão em busca de um circo para trabalharem. Eis que encontram um circo abandonado, e logo dão vida a este espaço com lindos números de palhaço, acrobacias, malabarismo e muita diversão.

Para encerrar o fim de semana, o Teatro do Centro Cultural Usiminas recebe o “Especial Legião Urbana – O Polêmico Disco V”, às 19h. A banda L’âge D’or traz ao palco a famosa turnê que a Legião Urbana não terminou. O show promete agitar os fãs com a apresentação que traz na íntegra o disco “V” da banda brasiliense, além de vários clássicos que marcam gerações.

EXPOSIÇÃO INSÔNIA

No Teatro Zélia Olguin, todos os dias em que há espetáculo o público pode conferir a exposição “Insônia”, do artista Bihhel, de Belo Horizonte. A galeria do teatro recebe em quadros com as ilustrações do personagem “Insônia” que nasceu das experiências vividas pelo artista Bihhel. Em um universo lúdico e bem-humorado, “Insônia” conta, por meio das ilustrações, como transforma suas noites mal dormidas em momentos produtivos e de muita criatividade. A programação completa do Festival de Verão Vale do Aço está disponível no site www.institutoculturalusiminas.com.

Serviço

Festival de Verão Vale do Aço

11/2

Era uma Vez, Outra Vez

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas