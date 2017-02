Festival de Verão tem sete novas atrações

O Festival de Verão começa a sua programação mais cedo nesta semana e promete muita diversão para todas as idades. De amanhã (7) a sexta-feira (10), sete atrações vão movimentar o Teatro do Centro Cultural Usiminas e Teatro Zélia Olguin, no evento realizado pelo Instituto Cultural Usiminas.

Nesta terça-feira, o som da Ópera “A Vingança Cigana”, da Orquestra Minas Barroca estará em cartaz às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. No palco, 13 atores e 13 instrumentistas encenam a ópera cômica de Domingos Caldas Barbosa que ressalta o universo social e culturalmente mestiço existente em Portugal e Brasil no final do Século 18.

O espetáculo conta a história de Pepa, uma cigana cujo coração oscilava entre dois pretendentes, um Marujo e um Sargento. Na apresentação, durante as mudanças de cenários, serão inseridas modinhas e lundus (composições musicais de origem portuguesa), como ocorria em óperas dos tempos do Barroco mineiro. A Orquestra Minas Barroca tem por objetivo principal executar e reproduzir os registros do patrimônio histórico da produção musical do barroco mineiro.

O Teatro Zélia Olguin recebe na quarta-feira (8), às 19h30, o musical infantil “Coração Congelado”. Encenado pela Fito Cia., o espetáculo mistura teatro, canto e dança. Inspirada no filme Frozen, a peça conta a história de duas irmãs que se afastam uma da outra por orgulho e promessas, mas no final encontram a chance de conviver novamente juntas. No mesmo dia, o espetáculo “Uma Noite, Um Tango”, da Orfeu Cia. de Dança, é a atração no Teatro do Centro Cultural Usiminas, às 20h. A trama tem encontros, desencontros, perdas, alegrias, tristezas, paixões e lembranças; e a fuga desse emaranhado de situações se transforma em um apaixonante tango.

Ainda no ritmo musical, o espetáculo “Bandoleiros” faz a programação do Teatro Zélia Olguin, nesta quinta-feira (9), às 20h. O espetáculo de dança cigana encenado pela Esmeralda Cia. de Dança Cigana busca revelar em movimento o mistério, a cultura, a alegria, a exuberância das cores e dos gestos que mostram a beleza, a força e o poder deste ritmo.

CENTRO CULTURAL

No Teatro do Centro Cultural Usiminas, o espetáculo inspirado na obra de Guimarães Rosa, “A Terceira Margem do Rio: A De Dentro” estará em cartaz na quinta, às 20h. A peça da Cia. Teatral Letras de Rosa, do Rio de Janeiro, encena a história de um homem que desde criança lamenta a estranha partida de seu pai. Aberta a múltiplas interpretações, a narrativa trata de temas como valores familiares, amor, loucura e solidão. Tudo com uma trilha sonora especial que ressalta a alma mineira e sertaneja.

Para encerrar bem a semana, o Festival de Verão apresenta uma programação musical. Na sexta-feira (10) o grupo do Rio de Janeiro, Quarteto Quartinho, apresenta no Teatro do Centro Cultural Usiminas o espetáculo “Quarteto Quartinho: Calendário do Som”, às 20h. Na apresentação, o quarteto se inspira na ideia conceitual do “Calendário do Som” criado pelo compositor Hermeto Pascoal, que completa 20 anos no biênio 2016/2017. O resultado é um concerto com obras de Baden Powell, Jacob do Bandolim, Pixinguinha, Hermeto Pascoal, entre outros.

No Teatro Zélia Olguin, temáticas reflexivas de cunho social dão o tom da noite de sexta-feira, no show “Visceral”, do Grupo Escória, de Belo Horizonte. Com programações eletrônicas, o show pisa em terrenos do rock, hip hop, metal e música orquestrada e carrega consigo o saudosismo dos anos 90.

Serviço

Festival de Verão Vale do Aço

7/2

Ópera “A Vingança da Cigana”

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia estendida)

Horário: 19h30

8/2

Coração Congelado

Local: Teatro Zélia Olguin

Horário: 19h30

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia estendida)

Uma Noite, um Tango

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia estendida)

9/2

Espetáculo “Bandoleiros”

Local: Teatro Zélia Olguin

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia estendida)

9/2

A Terceira Margem do Rio: a de Dentro

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia estendida)

10/2

Quarteto Quartinho: Calendário do Som

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia estendida)

10/2

Visceral

Local: Teatro Zélia Olguin

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia estendida)