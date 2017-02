Festival de Verão reúne cerca de 9 mil pessoas

Realizado pelo Instituto Cultural Usiminas, a segunda edição do Festival de Verão reuniu cerca de 9 mil pessoas, com atrações para todos os públicos. Foram mais de 50 atrações oferecidas de 14 de janeiro a 19 de fevereiro no Teatro do Centro Cultural Usiminas e Teatro Zélia Olguin.

As atrações da programação foram inscritas e selecionadas previamente por uma comissão avaliadora. Neste ano, o volume de inscrições recebidas foi 16% maior do que ano passado. A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, avalia positivamente a continuidade do Festival de Verão. “Neste ano tivemos uma programação com mais atrações e uma boa participação do público. O Festival de Verão já é uma referência tanto para produtores e artistas do país, que se inscrevem, quanto para o calendário de eventos da região por oferecer uma programação tão rica ao público”, declarou a diretora do Instituto.

GRANDES ATRAÇÕES

O público que compareceu ao Festival de Verão pode conferir atrações de qualidade de artistas regionais, estaduais e nacionais, como a cantora Roberta Campos, Paulinho Pedra Azul, Flávia Wenceslau, Saulo Laranjeira, Bruno Motta, Jonathan Nemer, entre outros. As pessoas que acompanharam a programação elogiaram a diversificação de atrações.

O técnico de projetos, Roberto dos Santos Henriques Junior, e sua família prestigiou várias atrações do festival. “Fui em atrações no Teatro Zélia Olguin e no Centro Cultural Usiminas. Me diverti muito. Conheci coisas novas regionais e conferi nomes nacionais. A iniciativa deve continuar, pois traz muita riqueza para nossa região e aumenta o nosso cardápio cultural”, revelou.

O aposentado Neudi José Dalla Vecchia prestigiou 34 espetáculos durante o Festival de Verão. Para ele, acompanhar o evento foi um investimento pessoal em cultura. “A programação foi muito diversificada. Dentro dos dois meses pude assistir do rock à música clássica, da comédia ao drama. Vim com amigos e família. A programação do festival já está consolidada na cidade e espero que esse evento cresça cada vez mais para beneficiar o público da região”, disse.

Além de espetáculos de teatro, dança e música, a programação do Festival de Verão contou com duas exposições e sete oficinas gratuitas, que foram ministradas aos sábados. A técnica em segurança do trabalho, Maria Freitas, participou de três oficinas. “Essa foi a primeira vez que participei de atividades educativas artesanais neste espaço. A programação do Festival foi muito atrativa e as oficinas atenderam às minhas expectativas. Gostei muito e espero participar de mais atividades assim”, comentou.