Fabriciano sediará Jogos do Interior de Minas

Os Jogos do Interior de Minas (Jimi) retornam a Coronel Fabriciano. A cidade será uma das sedes da primeira etapa dos jogos, que será disputada de 12 a 16 de abril. Nesta fase, a competição terá quatro modalidades: vôlei, basquete, handebol e futsal, nas categorias masculino e feminino. Coronel Fabriciano será sede do território Caparaó-Vale do Aço – Rio Doce, que reúne 138 cidades.

O prefeito Marcos Vinícius disse que a cidade está resgatando o esporte em todas a modalidades, do amador ao especializado e a vinda do Jimi é o pontapé inicial desse projeto. “Fabriciano será o centro esportivo do Leste mineiro e estamos prontos para receber as delegações”, disse.

A Prefeitura de Coronel Fabriciano já escolheu 10 escolas para abrigar as delegações e cinco quadras cobertas para realização das disputas. A abertura dos jogos será no Colégio João Calvino, um dos mais tradicionais da cidade.

O secretário de Governança da Cidadania do Futuro, Nivaldo Lagares Pinto, diz que a prefeitura cumpriu o que estava previsto no caderno de encargos para vencer a disputa e realizar os jogos. Ele garante que o município vai brilhar na organização. “O JIMI é um desafio de governo para o qual precisamos da participação de toda a equipe liderada pelo prefeito, Dr. Marcos Vinícius. Vamos à luta para fazer bem, receber os visitantes e vencer”, disse.

A volta do Jimi atende a pedidos dos municípios. Em 2012, a organização alterou o formato da disputa, que passou a se chamar Jogos de Minas Gerais. O retorno ao projeto original resgata as competições entre cidades e abre possibilidade de atletas federados e não federados participarem.

Os jogos serão realizados em três etapas: microrregional, regional e estadual. A primeira será em abril, a segunda em junho, com as mesmas modalidades e a terceira, a estadual, será em setembro e em outubro, quando serão realizadas as disputas dos esportes individuais e paralímpicos: atletismo (paralímpico e convencional), natação (paralímpica e convencional), ciclismo speed, ciclismo mountain bike, natação, judô, karatê, taekwondo, xadrez, bocha paralímpica e basquete em cadeira de rodas.