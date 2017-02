Fabriciano intensifica combate ao Aedes aegypti

A Secretaria de Governança da Saúde da Prefeitura de Coronel Fabriciano intensificou, nos últimos dias, o combate ao aedes aegypti no município. Os agentes de saúde reforçam a necessidade de a população contribuir com a eliminação dos focos do mosquito.

A maior preocupação é o fato de o mosquito ficar a cada ano mais resistente, trazendo com ele outras doenças, como zika, dengue, chikungunya e até mesmo a febre amarela. “Ele é um mosquito poderoso e a população tem que nos ajudar, porque sabemos que 80% dos focos são dentro de residências”, explica Ricardo Cacau Melo, secretário de Governança da Saúde. Para combater o mosquito é de fundamental importância que a população elimine os focos. A água parada é o ambiente propício para a proliferação do aedes aegypti.

O Vale do Aço é uma região endêmica em dengue. Coronel Fabriciano conta com uma equipe de Agentes de Endemias que visita diariamente casas e pontos de proliferação do aedes aegypti. Há também uma equipe de bloqueio que atua em casos de notificação positiva. A prefeitura está realizando um mutirão de limpeza em toda a cidade para diminuir o índice de infestação.

ESTATÍSTICA

O primeiro Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa), de 2017 foi de 0,7%. Resultados até 1% são considerados satisfatórios; de 1% a 3,9% estão em situação de alerta e acima de 4% há risco de surto de dengue. Mesmo com o resultado baixo, a Secretaria de Governança da Saúde alerta que o momento não é de relaxar. Março costuma ser de muitas chuvas, o que pode favorecer a proliferação do mosquito. Um novo levantamento será feito em março.

A pessoa que apresentar sintomas como febre, dor de cabeça, perda do paladar e apetite, náuseas, manchas na pele, cansaço e dores nos ossos deve procurar imediatamente uma Unidade Básica de Saúde. Qualquer um desses sintomas deve ser notificado, pois somente com a notificação é possível saber em quais locais estão havendo infestações do mosquito.

Serviço

O Centro de Controle de Zoonoses e Endemias está disponível para o recebimento de denúncias contra os focos do mosquito por meio do telefone: 3846-7614.