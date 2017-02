Ex-presidente da Câmara Mirim de Ipatinga assume diretoria na Fejesp

A ex-presidente da Câmara Mirim de Ipatinga, Amanda Andrade, tomou posse, ontem (2), em Campinas, como vice-presidente das operações da Federação das Empresas Juniores do Estado de São Paulo (Fejesp). Para a disputa de sua candidatura, Amanda usou sua experiência como parlamentar mirim e teve êxito no processo.

A Fejesp engloba 40 Empresas Juniors que estão presentes em 10 Instituições de Ensino Superior e 18 cidades brasileiras. Juntas, somaram em 2015, quase 300 projetos comerciais e mais de R$ 1,5 milhões de faturamento. No blog da Fejesp, empresas como a Bosch, Itau, Votorantim, entre outras nacionalmente conhecidas, estão listadas como empresas mantenedoras do projeto.

EXPERIÊNCIA LEGISLATIVA

No quesito experiência curricular, fundamental para análise da disputa, Amanda referendou a Câmara Mirim de Ipatinga, inclusive, disponibilizando a então coordenadora Elza Vieira de Paula como uma de suas referências dos trabalhos prestados como parlamentar mirim.

Amanda participou como vereadora na segunda legislatura, sendo sorteada para ser vereadora no terceiro mandato, quando chegou a ser presidente da Câmara Mirim. Sua mãe é a analista contábil da Câmara de Ipatinga, Marli Teixeira de Andrade.

Ela reiterou que a sua experiência como presidente da Câmara Mirim lhe trouxe noções do funcionamento dos Poderes Constituídos e lhe trouxe experiência de vivência em grupo, “me fazendo perceber a importância da política para a sociedade. Esta vivência me possibilitou a continuar buscando vivências de grupos para a resolução de problemas sociais e econômicos”, comentou.

Hoje, estudante de engenharia da Unicamp, Amanda Andrade irá cuidar, em seu novo cargo, da parte financeira, de estratégia e de recursos humanos da Fejesp. “Iremos trabalhar para bater as metas da Federação, que promove onze eventos por ano com as empresas juniors do Estado de São Paulo”, disse Amanda.

O presidente da Câmara, Nardyello Rocha, autor do projeto que instituiu a Câmara Mirim, comemorou a aprovação da Amanda. “Fico muito feliz ao ver a influência da Câmara Mirim na vida destes jovens. O projeto contribuiu para o município e também para a vida destes estudantes que saíram desta experiência com maior noção de vida e cidadania”, afirmou.