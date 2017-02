Em Fabriciano, novo Qualificar vai funcionar mais próximo do cidadão

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança Social e da Secretaria de Governança do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, prepara o lançamento do projeto “Cidadão do Futuro”. Ele irá substituir o “Qualificar”, programa que não está cumprindo satisfatoriamente sua função social e gera altos custos para o município devido ao pagamento de aluguéis.

O novo projeto chega numa perspectiva intersetorial para promover formação e empregabilidade. Ações de empreendedorismo serão fomentadas na perspectiva da capacitação cidadã, levando em consideração as especificidades de cada comunidade.

DESCENTRALIZAÇÃO

A intenção da prefeitura é evitar que o cidadão gaste com deslocamentos e possa aprender algo que eleve sua condição financeira por meio do acesso à renda e ao trabalho. Todas as ações estão sendo planejadas com a participação de representantes do Conselho Municipal de Assistência Social por meio de uma comissão específica.

O objetivo do ‘Cidadão do Futuro’ é colocar a formação próxima do cidadão e ofertar a inclusão produtiva. “Nosso objetivo é exatamente repensar a oferta desta inclusão e o acesso das pessoas aos cursos que serão oferecidos”, esclarece a secretária de Governança Social, Patrícia Dias. Para o secretário de Governança do Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, Antônio Eugênio, o “Cidadão do Futuro” é parte importante da mudança planejada. “A preocupação com a qualificação é o foco na cidadania. Estaremos em parceria com o Senai, usando a estrutura e metodologia da entidade para formar e qualificar o jovem para o mercado de trabalho”, afirmou Antônio Eugênio.

A gestão do programa “Cidadão do Futuro”, bem como uma das unidades do programa vão funcionar no novo endereço da secretaria que, em breve, será transferida para sede própria no Bairro Bom Jesus. A Secretaria de Governança Social já iniciou os processos de licitação dos primeiros cursos.