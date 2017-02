Educação Criativa lança documentário “A Arte em Ipatinga”

O documentário “A Arte em Ipatinga” será lançado nesta quinta feira (9), às 19 horas, na Escola Educação Criativa, no Bairro Cidade Nobre. O curta-metragem apresenta a visão de 13 artistas de linhas distintas da arte, abordando questões sobre mecenato, produção artística, desafios da profissão e as vantagens de se viver e fazer arte na cidade de Ipatinga.

O trabalho é resultado de um dos Projetos de Iniciação Científica (PIC) – método científico dos diferentes saberes – da Escola Educação Criativa, desenvolvido pelas turmas do 2º ano do Ensino Médio. Em 2016, foram apresentados 16 trabalhos nas diversas áreas do conhecimento, com foco no desenvolvimento do pensamento por meio da aplicação do método cientifico, o despertar da curiosidade, a investigação, o empreendedorismo, a autonomia para o estudo e a busca do conhecimento de forma sistematizada.

O documentário A Arte em Ipatinga concorreu à Febrace 2017 – Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, promovida pela Universidade de São Paulo (USP). A produção foi selecionada como um dos projetos finalistas e será apresentado em março, em São Paulo.