Copasa melhora redes coletoras e fiscalização de esgotos em Fabriciano

O secretário de Governança Urbana, Planejamento e Meio Ambiente, Douglas Prado, e a gerente de Meio Ambiente, Josiane Cardoso Martins, da Prefeitura de Coronel Fabriciano (PMCF), receberam ontem (2), o engenheiro de Obras da Divisão de Expansão Leste da Copasa, Miguel Cantarino Junior, e o engenheiro de Operação do Distrito do Vale do Aço, Guilherme Saliba, que apresentaram um diagnóstico das redes danificadas e que estão em execução na cidade. A empresa tem planos de melhorar seus sistemas de redes coletoras e de fiscalização dos esgotos clandestinos.

Várias denúncias têm sido encaminhadas à Gerência de Meio Ambiente da PMCF, como esgoto despejado na rede pluvial, o que provoca mau cheiro e problemas como insetos. Josiane Cardoso afirma que a parceria entre a administração e a Copasa resultará em mais eficácia na fiscalização e nos reparos. Esclarece ainda que a fiscalização ambiental atende as ocorrências e a Copasa faz os reparos. O município se encarrega da recomposição da rua, como pavimentação e drenagem.

“O objetivo agora é alinhar os trabalhos em prol da população e dos recursos hídricos do município” informa o secretário. A intenção é fortalecer a parceria com a Copasa e trazer mais recursos para o município. O prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius, esteve recentemente com a Diretoria Regional Leste da empresa, em Belo Horizonte, traçando metas de investimentos na cidade.

As reuniões têm por objetivo aperfeiçoar os processos de fiscalização, manutenção de redes danificadas e os programas de proteção e recuperação de nascentes. A recuperação e a conservação de nascentes fazem parte de um programa voltado para os aquíferos que abastecem a cidade e que estão incluídos nos projetos de preservação da Bacia do Rio Piracicaba.