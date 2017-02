Compositora de Maria Bethânia, Flávia Wenceslau, faz show em Ipatinga

O espetáculo ‘Por Uma Folha’, da cantora e compositora Flávia Wenceslau, estará em cartaz em fevereiro à Região Metropolitana do Vale do Aço. A turnê teve estreia nacional em Salvador e chega à Ipatinga, depois de passar por Belo Horizonte. O espetáculo está agendado para o próximo dia 16, às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, integrando a programação do Festival de Verão do Vale do Aço 2017, realizado pelo Instituto Cultural Usiminas.

Ganhadora do Troféu Caymmi de Música (Melhor CD em 2007) ela traz na bagagem três discos autorais, assina parceria em músicas com Chico César, Marcos Lessa e Margareth Menezes. Com milhares de admiradores, seus vídeos na internet, somam mais de 2,5 milhões de acessos no Youtube.

Durante o show, a cantora interpreta músicas inéditas e outras já conhecidas, como ‘Silêncio’ (gravada por Maria Bethânia em sua turnê 50 anos de carreira), ‘Filha do Mar’, ‘Templo Sagrado’, ‘Minha Lei’ e o sucesso hit da internet ‘Te Desejo Vida’. Hoje, mais do que qualquer credencial que se possa atrelar à sua obra, a originalidade é o maior destaque.

Serviço

Show: Flávia Wenceslau em Por Uma Folha

Local: Centro Cultural Usiminas – Shopping Vale do Aço

Data: 16 de fevereiro

Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia – estendida)