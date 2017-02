Comando indicia 703 PMs por crime de revolta

O comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, Nylton Pereira, declarou hoje (10) que 703 policiais militares serão indiciados pelo crime de revolta. Caso sejam condenados, os militares podem pegar de 8 a 20 anos de detenção.

O comandante informou ainda que os PMs terão o ponto cortado desde sábado e ficarão sem receber férias e escala especial. Já são sete dias de caos na segurança pública no Estado do Espírito Santo.

“O crime de desobediência, é uma transgressão grave para o militar. Quando evolui para motim, prevê 4 a 8 anos de detenção. Quando os policias estão armados, configura crime de revolta, que prevê pena de 8 a 20 anos. Ontem indiciamos 327 policiais militares por revolta. Hoje indiciamos 376, resultando em 703 indiciados. Esses policiais terão o ponto cortado desde sábado, não vão receber férias nem a escala especial”, afirmou o comandante em entrevista ao portal da Veja.

O secretário de segurança, André Garcia, afirmou que o governo não tem mais capacidade de diálogo. A categoria reivindica 43% de reposição salarial.

VÍTIMAS DO CAOS

O Sindicato dos Policiais Civis (Sindipol/ES) informe que já são 21 mortes no Estado. O Espírito Santo vive uma onda de saques e roubos. As aulas foram suspensas e o transporte público opera precariamente.

Durante coletiva de imprensa nesta manhã, o secretário de segurança disse que eles consideram a hipótese de haver líderes do movimento envolvidos no caos instalado no Estado. “Estamos investigando um grupo que quer desestabilizar a ordem pública. Houve um atentado à Rede Gazeta. Tivemos homicídios que não pareciam ser assaltos ou guerra de traficantes. Tivemos ameaças à circulação de coletivos, que não foram assaltos”, afirmou.