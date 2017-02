Coluna William Saliba – Especial – 20/02/2017

MARIZIA EDITH: COMEMORAÇÃO DA VIDA EM ALTO ESTILO

Foi maravilhosa e prestigiada a “Festa Comemoração da Vida”, organizada pelos amigos da gourmet Marízia Edith para celebrar seu aniversário e a recuperação plena da sua saúde. Com um farto e delicioso bufê – onde se sobressaia a deliciosa pasta árabe labani – chope geladíssimo e música ao vivo, o encontro de amigos, no salão nobre do Clube dos Pioneiros, em Ipatinga, no último sábado (18), atravessou a madrugada, auxiliado pela prolongada noite de encerramento do horário de verão.

ANIMAÇÃO

A confraternização foi iniciada ao som de baladas e MPB, interpretadas pelo musicista Elizeu ao violão. Mais tarde, a banda Pedra do Sol (que acabara de fazer a sua apresentação no Festival de Verão, no Centro Cultural Usiminas), chegou ao clube e assumiu o comando da animação. O grupo foi responsável pelo show dançante com canções dos anos 60 a 80, em clima de verdadeiro flashback. A festa entrará para a história não só da aniversariante, como da sociedade do Vale do Aço.

A seguir, registros fotográficos do encontro: