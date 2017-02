Coluna William Saliba – 21/02/2017

XERIMBABO SERÁ AMPLIADO

A Usiminas recebe a imprensa nesta quinta-feira (23), às 13h30, no Centro Cultural Usiminas, quando apresenta a proposta de ampliação do Projeto Xerimbabo 2017. Para apresentar as novidades, estarão presentes o diretor de produção da Usina de Ipatinga, Roberto Maia; a diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal; o idealizador do Projeto Xerimbabo Usiminas, Lélio Costa e Silva; e o gerente-geral de Meio Ambiente da Usina de Ipatinga, Pedro Luís Pereira.

UNIVERSIDADE ABERTA

Encerram-se nesta sexta-feira (24), as inscrições para vagas na Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais (Uaitec), em Ipatinga. O polo Uaitec de Ipatinga oferta seis cursos técnicos: Analista de Mídias Sociais, Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos, Programador de Dispositivos Móveis, Programador Web, Programador de Sistemas e Desenhista de Produtos Gráficos da Web. Os interessados em participar gratuitamente de cursos de qualificação profissional devem acessar o site da Uaitec (uaitec.mg.gov.br). Interessados podem manter contato também pelo e-mail ipatinga@uaitec.mg.gov.br.

CINEASTA

O cineasta Denis Curi – primo deste colunista – foi o entrevistado pelo jornalista Luiz Bones, em seu programa na BH News (sintonizada em Ipatinga, através da NET). Curi falou sobre os seus filmes No Caminho da Liberdade – premiado há alguns anos, em Nova Iorque – e Liberdade Ainda Que Tardia.

HAPPY HOUR

O cantor Sérgio Biazin será atração da Happy Hour, amanhã, na praça de alimentação do Shopping Vale do Aço. Ele apresentará músicas autorais e sucessos da MPB. O artista prestará tributo a artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé, além de nomes mais recentes da música popular, como Adriana Calcanhoto e Marisa Monte. Sérgio também apresenta ritmos sul-americanos em sua seleção, fruto dos três anos que passou na Bolívia, Peru, Colômbia e Equador. Num ar irreverente, a apresentação começa às 18h30. O show é gratuito.

FUTEBOL PELO YOUTUBE

Uma nova situação ameaça a hegemonia da Rede Globo na transmissão dos campeonatos de futebol no Brasil. Segundo o site GPS Pezquisa (gps.pezquiza.com), alguns clubes não fecharam com a emissora os direitos de transmissão dos jogos em que são mandantes, como ocorreu no último domingo, entre o Atlético Paranaense e o Coritiba, que não venderam para a Globosat os direitos de transmissão de suas partidas no Campeonato Paranaense. Por meio de uma produtora de vídeo própria, os dois clubes tentaram transmitir o jogo através dos seus próprios canais no Youtube.

POSIÇÃO DA GLOBO

A Rede Globo se manifestou, declarando que nada tem a ver com a proibição para as equipes transmitirem os seus jogos via internet e que segue como uma das maiores incentivadoras do futebol no Brasil. O comunicado, divulgado no programa Globo Esporte, diz ainda que, o que ocorreu durante a tentativa de transmissão da partida do campeonato paranaense através do Youtube, foi uma falta de organização e bom senso dos envolvidos.

HENNIG FORA DO SBT

O jornalista Hermano Henning, âncora do telejornal SBT Brasil, se despede da bancada após o programa que será exibido no próximo sábado (25). Ele deixa o SBT, depois de 23 anos de trabalho na emissora de Silvio Santos, que não renovou o contrato do profissional. Antes de atuar no SBT, Hermano trabalhou em veículos impressos como a revista Veja e o jornal O Estado de S. Paulo. Ele foi locutor em português da rádio de notícias alemã Deutsche Welle e, de 1977 a 1989, trabalhou como repórter da Rede Globo. O SBT não comentou o desligamento do apresentador.

CURTAS – A vereadora Márcia Perozini oferece amanhã, às 16h, na Câmara Municipal de Ipatinga, café especial para os jornalistas. Em pauta: a celebração do Dia do Repórter. – *** – Detinha – esposa do jornalista Genoves Bessa Pereira, diretor do Folha do Comércio – perdeu a irmã Nelita no último final de semana. Nossos sentimentos à família enlutada – *** – Nesta quinta-feira (23), das 8h às 17h, será realizado no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, o Encontro Estadual do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais 2017. O evento reunirá secretários de Saúde de diversos municípios mineiros. O evento é realizado pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerias e pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerias.