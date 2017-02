Coluna William Saliba – 16/02/2017

TURISMO ATRAI LIDERANÇAS

O espaço, ontem (15), foi pequeno para receber tantos convidados que prestigiaram o lançamento do portal de turismo do Vale do Aço, em Ipatinga. Prefeitos, secretários municipais, representantes das grandes empresas regionais e empresários envolvidos diretamente no trade turístico regional. No site, criado com o apoio do Sebrae, o visitante poderá acessar os principais atrativos turísticos da Região Metropolitana do Vale do Aço, como eventos, endereços de bares, teatros, hotéis, pousadas, áreas de camping e outras opções de hospedagem. A iniciativa integra o Projeto Turismo no Vale.

TROTE DO BEM

A Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com alunos do curso de medicina do Instituto Metropolitano de Ensino Superior (Univaço), realizou na manhã desta quarta-feira (15), em Ipatinga, a 17ª edição do “Trote Cidadão”. Munidos com folders de educação em saúde – e alguns deles caracterizados como mosquito Aedes Aegypeti – 34 estudantes “calouros” de medicina foram para as avenidas reforçar junto à população a importância dos cuidados no combate ao transmissor da doença.

COM ELES, EU VOU

A Hoteis.com anunciou os resultados da pesquisa Holiday Survey, realizada em países como Brasil, Canadá e Estados Unidos, e revela quais são as celebridades com quem as pessoas entrariam em um jatinho e para curtir uma semana de folga. Tom Hanks e Jennifer Aniston são os queridinhos do ranking global. No Brasil, a liderança é de Bruna Marquezine e o Rodrigo Santoro.

BOM FIM

O prefeito de Coronel Fabriciano, Marcus Vinicius, tomou uma boa iniciativa, pouco lembrada pelos seus antecessores. Pensando num local digno para os mortos, como na segurança de seus familiares vivos, mandou reformar o Cemitério Senhor do Bonfim, um dos mais antigos do Vale do Aço, construído na década de 1960.

QUEDA DE BRAÇO

Nesta semana, cientistas, epidemiologistas e profissionais de saúde de todo o mundo deveriam se reunir na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, para discutir a ameaça crescente das mudanças climáticas sobre a saúde pública. Mas na última hora, a administração de Donald Trump resolveu cancelar o evento. Em resposta, o ex-vice-presidente e Prêmio Nobel da Paz, Al Gore, deu o troco. Junto com o Instituto de Saúde Global de Harvard, a Associação Americana de Saúde Pública e o Climate Reality Project, entre outros, decidiram organizar um evento paralelo, o Encontro sobre Clima e Saúde, que está sendo realizado hoje (16), em solo americano.