Coluna William Saliba -15/02/2017

VALE DO AÇO NA MIRA DOS SUPERMERCADOS

A notícia sobre a construção de mais um Hipermercado Coelho Diniz, na Avenida Brasil, no Bairro Iguaçu – antecipada por esta coluna no último dia 13 e confirmada ontem (14), pela Prefeitura de Ipatinga – demonstra o interesse, no mercado consumidor da Região Metropolitana do Vale do Aço, não só por supermercadistas de Governador Valadares como também de Belo Horizonte. O antigo proprietário da área, Amantino Alves da Silva, revelou haver recebido da Rede BH de Supermercados, proposta para aquisição do terreno. O EPA, outra rede de Belo Horizonte, funciona desde o ano passado em Coronel Fabriciano e se prepara para abrir, nas próximas semanas, a sua nova loja no Bairro Horto, em Ipatinga, ao lado dos estúdios da InterTV dos Vales.

COMEMORAÇÃO DOS 6.0

Está concorrida a compra de convites para festa por adesão da gourmet Marizia Edith. Ela comemora seu aniversário em alto estilo, neste sábado (18), a partir das 20h30, no salão de festas do Clube dos Pioneiros, no Bom Retiro, em Ipatinga. Será “a comemoração da vida”, como ela define. O convite, a R$50,00, dá direito a chope da Brüder, música ao vivo com a Banda Pedra do Sol e Elizeu e Trio e aos deliciosos tira-gostos preparados pela própria aniversariante. Para detalhes e adesão, Marizia passa o seu fone: 9 8794-2507.

DESPEDIDA

A Igreja do Evangelho Quadrangular do Vale do Aço se despediu no último sábado (11), de uma de suas pastoras na região. Faleceu, vítima de infarto, a pastora Valdete Souza, esposa do pastor e superintendente regional da Igreja, José Adilson. Ela deixou dois filhos, Adson e Kívia. Valdete coordenava, junto com o seu esposo, a Igreja Quadrangular do Bairro Bom Jardim, em Ipatinga.

VACINAÇÃO NO SHOPPING

O Shopping Vale do Aço prossegue na campanha de vacinação gratuita contra a febre amarela, em Ipatinga. Para se vacinar, é necessário procurar o ambulatório no primeiro piso do centro de compras, próximo à Katuxa Calçados. A vacinação está sendo realizada no horário das 14h às 21h30 até o próximo domingo (19) e também dos dias 22 a 27 de fevereiro.

ESTAÇÃO MEMÓRIA

O Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) inicia na próxima semana, na Estação Memória Zeza Souto, no Centro de Ipatinga, oficinas de artesanato, violão e xadrez. As aulas serão realizadas pela manhã e à tarde, a cargo de Heloisa Helena Reinoso Almeida (artesanato); Helamã Vinícius Rocha Silva (xadrez); Mateus Silva Gomes (violão). O PELC é um projeto realizado em parceria com o Ministério do Esporte. O programa atende gratuitamente, na cidade, cerca de 5 mil pessoas. Detalhes podem ser obtidos pelo telefone 3829-8049.

TOCAS GIGANTES EM MG

Há 10 mil anos atrás, tatus gigantes e grandes bichos-preguiça (as preguiças-terrícolas), teriam escavado tocas e túneis com dezenas de metros de extensão conhecidas como paleotocas. Uma equipe liderada pelo paleontólogo Francisco Buchmann, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), câmpus de São Vicente, já descobriu e mapeou mais de 1,5 mil paleotocas, a maioria delas concentrada nas regiões Sudeste e Sul do país. As maiores foram descobertas na zona rural no município de Rio Pardo de Minas, no norte de Minas Gerais. No interior dessas paleotocas, Buchmann encontrou marcas nas paredes que, para ele, são evidências de que as preguiças-terrícolas não eram animais solitários como as preguiças arborícolas de hoje, mas sim animais sociais, convivendo em bando.

MARCELA TEMER

Com objetivo de defender e apoiar a liberdade de imprensa, o The Intercept, site do jornalista Glenn Greenwald, publicou a íntegra do material sobre a chantagem a primeira-dama Marcela Temer. O tema ganhou destaque na mídia na última sexta-feira (10), e deu origem às reportagens que os jornais Folha de S. Paulo e O Globo tiraram do ar na segunda-feira (13), após decisão judicial.