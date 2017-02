Coluna William Saliba – 14/02/2017

NADADOR DE IPATINGA INTEGRA O TOP 10 DA ABMN

O atleta e professor de natação Osmar Gomes Lanes, o Dojão, nascido e criado em Ipatinga, é hoje uma das estrelas do esporte no Brasil. Ele consta do Top 10, ranking oficial da temporada de 2016, da Associação Brasileira Master de Natação (ABMN). Lanes conquistou o segundo e terceiro melhor tempo do Brasil na categoria 25+.

No Cristo Redentor, o pequeno Victor com os pais Débora e Cristina e Osmar Lanes, um dos atletas Top 10 da Associação Brasileira Master de Natação

GABINETE INTINERANTE

O prefeito de Coronel Fabriciano Marcus Vinicius lança logo mais, às 19h, no Salão Paroquial da Igreja São Sebastião, no Serra Azul, o projeto Gabinete Itinerante. A iniciativa objetiva de aproximar a prefeitura dos cidadãos, além de conhecer as demandas locais de cada bairro da cidade. Ele estará acompanhado do vice-prefeito Gregório da Retífica e de vereadores.

TURISMO ON-LINE

Será amanhã (15), às 20h, na Brüder Butiquim, no Bairro Cidade Nobre, em Ipatinga, o lançamento do site “Vale do Aço: destino turístico”. O site, criado com o apoio do Sebrae, integra o Projeto Turismo no Vale, que objetiva divulgar e fomentar o trade turístico do Vale do Aço. No portal, o visitante poderá acessar os principais atrativos turísticos da Região Metropolitana do Vale do Aço, como eventos, endereços de bares, teatros, hotéis, pousadas, áreas de camping e outras opções de hospedagem.

PRÓSTATA

Cerca de 18 mil homens em Poços de Caldas, no Sul de Minas, sofrem de Hiperplasia Benigna da Próstata (HPB). Diferente do câncer de próstata, a HBP não é uma lesão maligna. No entanto, é considerada a doença mais comum da próstata e limita a qualidade de vida, atingindo cerca de 14 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia. A condição leva a um crescimento anormal da glândula, o que obstrui a uretra e pode causar problemas renais e diversos efeitos colaterais, como a incontinência urinária. Até o final do mês de fevereiro o especialista Alcides Mosconi Neto irá ministrar treinamentos para em Pouso Alegre (16 e 17), Belo Horizonte (18) e Uberlândia (20), para que novos médicos conheçam a terapia com laser de luz verde que torna o tratamento para HBP mais efetivo e com alta hospitalar em 24 horas.