Coluna William Saliba – 13/02/17

IPATINGA VAI GANHAR MAIS UM HIPERMERCADO

A enorme área no Bairro Iguaçu, onde funcionava a Disbam – por muitos anos, distribuidora da cerveja Skol em Ipatinga – é ambicionada por redes de supermercados de Belo Horizonte e Governador Valadares. O antigo prédio da empresa já foi a baixo e os entulhos estão sendo removidos. Fechada a venda do terreno, deve ser erguido no local um novo hipermercado, ainda neste ano.

CÃONARVAL

A partir desta quarta-feira (15), tem folia pra cachorro no Shopping Vale do Aço, em Ipatinga. Até o dia 20 de fevereiro haverá no centro de compras, o desfile do Bloco do Bolacha. Os cães de pequeno porte poderão se juntar ao mascote do shopping e desfilar fantasiados e acompanhados de seus tutores, na passarela montada na Portaria 3. Para aqueles que querem participar, mas não têm fantasia para os cãezinhos, a Pet Shop Petico empresta ao cliente algumas das suas. As fantasias ficam disponíveis na loja das 16h às 22h de segunda a sábado e das 12h às 18h aos domingos.

OVOS (NÃO) MEXIDOS

Alô Vigilância Sanitária! O Supermercado Duvale, no Bairro Cidade Nobre, em Ipatinga, está vendendo ovos da marca Asa com a embalagem lacrada, não permitindo ao consumidor observar o produto que está comprando. Quando se chega em casa, uma desagradável surpresa: ovos quebrados e com mofo na embalagem.

COR DO DESASTRE

A situação financeira da Prefeitura de Ipatinga está tão preta que vários dos pouquíssimos e insuficientes semáforos da cidade estão sem a luz verde, amarela ou vermelha. Outro dia, um automóvel foi totalmente destruído numa batida com um caminhão, no cruzamento da Avenida Simon Bolívar e Rua Graciliano Ramos.

KITS NOTA 10

A LBV entrega amanhã (14), às 9h30, em sua unidade de Ipatinga, os kits de material escolar e pedagógico arrecadados em sua tradicional “Campanha Criança Nota 10 — Proteger a infância é acreditar no futuro!”. Serão beneficiadas várias crianças atendidas pela instituição no Vale do Aço.

TRÉGUA NA ECONOMIA

O mercado financeiro projeta um cenário confortável para a economia brasileira em 2018. A expectativa é de inflação controlada, crescimento elevado e juros de um dígito – um quadro que cria um ambiente de incentivo para investimentos e para o emprego. Depois das reformas estruturantes encaminhadas pelo governo, a exemplo de medidas que reorganizam as contas públicas e reduzem a burocracia, esse cenário favorável se mostra cada vez mais próximo. Já a partir do terceiro trimestre deste ano, o País voltará a crescer a taxas mais robustas. Dados do Boletim Focus, uma pesquisa que reúne as expectativas de cerca de 100 analistas, mostram que o Brasil vai avançar 1,10% na comparação com o terceiro trimestre de 2016. No último período do ano, essa taxa vai avançar para 1,87%.

PREFEITO NA ESCOLA

O prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius, começou nesta semana, a fazer visitas às escolas municipais e aos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) do município. Nesta segunda-feira (13), ele esteve no Centro Pastor Antônio Rosa da Silva, no Bairro Amaro Lanari. A diretora da Instituição, Jarliane de Melo, informou o prefeito sobre as principais necessidades, como a manutenção do prédio, aumentar o número de servidores, e contratar monitores para atender os alunos portadores de necessidades especiais. Vinicius conferiu a quantidade disponível de merenda, as condições do mobiliário; e se informou sobre a metodologia aplicada aos alunos.