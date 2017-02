Coluna William Saliba – 09/02/17

LAR DE IDOSOS COMEMORA MEIO SÉCULO EM IPATINGA

Em Ipatinga, o Lar dos Idosos Paulo de Tarso prepara-se para comemorar seus 50 anos de fundação. Apesar das dificuldades financeiras vividas pela entidade, o Grupo Espírita a Caminho da Luz (GEACL), mantenedor da instituição, se esforça para não passar em branco o meio século de atividades. No próximo dia 17, às 17h, haverá um congraçamento entre os acolhidos, trabalhadores e convidados. Às 18h, haverá apresentação de banda de música e espetáculo de mágica. Fechando a programação, no dia 20 de fevereiro, às 20h, o Grupo de Teatro Limiarte faz apresentação líteromusical, no salão da GEALC, ao lado do Lar dos Idosos.

ASSISTÊNCIA

Com a missão de atender idosos acima de 60 anos que estejam em vulnerabilidade social, o Lar Paulo de Tarso foi fundado em 26 de fevereiro de 1967. Inicialmente funcionou na Rua dos Minerais, no Bairro Iguaçu, até ser transferido para o Bairro Bom Retiro, em 1970. Já passaram pelo lá mais de 500 idosos. Atualmente, são atendidos 33 internos.

PROJETO ALFA

A ONG Projeto Alfa promoverá, em Ipatinga, o curso profissionalizante de Cuidador de Idoso e PNE. Com duração de três meses, o treinamento será realizado em duas turmas, com vagas limitadas. As aulas serão semanais, com 10 horas práticas e certificação dos participantes no final. Melhores informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 98784-0716.

CAOS CAPIXABA

A até o fechamento desta coluna, chegava a 106, o número de mortos em decorrência da greve da Polícia Militar e Civil do Espírito Santo. Uma triste estatística e um péssimo exemplo das forças de segurança pública capixabas. Que isso não seja imitado em outros Estados. Se ocorrer, será a decretação final da fragilidade de todas as instituições brasileiras.

IMPRENSA AMEAÇADA

A sede da Rede Gazeta de Comunicações, em Vitória, foi atingida por quatro tiros na madrugada desta quinta-feira (9). Os disparos foram em direção ao auditório do grupo, afiliado à Rede Globo. Os tiros atingiram e quebraram as vidraças. No momento do atentado não havia ninguém no local.

ENCANTAR CLIENTES

A Aciapi/CDL de Ipatinga programou para o período de 13 a 16 de fevereiro, de 19 às 22h, o Curso Como Satisfazer e Encantar Seus Clientes. O treinamento será ministrado por Marlene Vitorino, com MBA em logística empresarial, palestrante e instrutora do Sebrae de Minas e de São Paulo. Inscrições e informações podem ser obtidas pelo telefone 31 3828-5151 ou e-mail treinamentos@aciapi.com.br.